El guitarrista finlandés Alexi Laiho murió en Helsinki a los 41 años después de una larga enfermedad informó la banda de rock Children of Bodom a través de la cuenta en Instagram de la banda. Laiho murió en su casa en la capital de Finlandia la semana pasada.

Sus excompañeros de la banda Children of Bodom lamentaron la pérdida de uno de los mejores guitarristas y compositores del mundo del rock y de su amigo desde hace más de 25 años.

La cuenta en Instagram de Bodom after Midnigth, la nueva banda fundada por Laiho, también expresó su pesar por el fallecimiento de Alexi Laiho y pidió a los fans espacio para procesar el fallecimiento de su líder musical. "Nuestro más sentido pésame para su familia. No se darán más anuncios ni entrevistas en este momento. Le pedimos amablemente respetar nuestra necesidad de procesar y pasar por esta terrible situación en privado. Gracias por su comprensión y apoyo.El grupo expresó su devastación por la partida repentina de Laiho cuya ausencia lamentaron dentro de la banda no solo como un amigo sino como un compañero de un viaje que, según el propio grupo, apenas comenzaba para ellos.