Música en la pantalla: 12 documentales sobre bandas y artistas

Los documentales de música disponibles en Netflix permiten bucear por distintos géneros y geografías, con exponentes de la música de diferentes países y con vidas llenas de emociones y contrastes.

Sinatra: All or nothing at all

Año: 2015

Director: Alex Gibney

Sinopsis: Este documental repasa la vida profesional y personal del legendario cantante Frank Sinatra. La producción cuenta con numerosos testimonios de amigos, familiares y compañeros de profesión.

What happened, miss Simone?

Año: 2015

Directora: Liz Garbus

Sinopsis: Documental sobre la vida de la legendaria cantante y activista de los derechos civiles Nina Simone. Incluye extractos de más de 100 horas de entrevistas de audio con la artista nunca escuchados hasta este documental, así como imágenes inéditas de conciertos suyos, cartas y una entrevista con la hija de Simone, Lisa Simone Kelly.

Gaga: five foot two

Año: 2017

Director: Chris Moukarbel

Sinopsis: Sigue a la gran provocadora del pop, conocida como Lady Gaga, durante el lanzamiento de su nuevo álbum, los ensayos de su actuación en la Super Bowl, y sus batallas físicas y emocionales.

John y Yoko: Above Us Only Sky

Año: 2018

Director: Michael Epstein

Sinopsis: El documental cuenta la historia de cómo se grabó el mítico álbum "Imagine", así como el encuentro entre los futuros amantes John Lennon y Yoko Ono, todo ello aderezado con imágenes inéditas y entrevistas actuales con algunos de los protagonistas de la histórica grabación.

Chavela

Año: 2017

Directoras: Catherine Gund, Daresha Kyi.

Sinopsis: El documental narra la vida de Chavela Vargas, que se hizo conocida por cantar rancheras tradicionales mexicanas, que ella interpretaba con su propio ritmo y su voz áspera y vulnerable. La producción cuenta con material inédito de esta película, así como las entrevistas con la propia Chavela y sus contemporáneos, colegas y parejas.

The show must go on

Año: 2019

Directores: Christopher Bird, Simon Lupton.

Sinopsis: El documental narra la historia de la mítica banda Queen tras el fallecimiento de su célebre cantante, Freddie Mercury. Aunque la decisión de buscar un remplazo fue muy cuestionada, los integrantes del conjunto eligieron a Adam Lambert, un joven homosexual que saltó a la fama en un concurso de talentos.

Miss Americana

AñO: 2020

Directora: Lana Wilson

Sinopsis: El documental acompaña a la cantante Taylor Swift en los días previos al lanzamiento de su último disco, Lover, en un contexto en que se acerca a cumplir sus 30 años. La producción incluye registros de la vida íntima de la estrella del country y el pop, así como una reflexión sobre su liberación de antiguas ataduras.

Mystify: tras el cantante de INXS

Año: 2019

Director: Richard Lowenstein

Sinopsis: Explora la vida de Michael Hutchence, cantante y compositor de INXS. Un hombre que detrás del look de rockero sexy de pelo largo escondía a una persona sensible, culta, inquieta y apasionada. Aquí su historia la relatan sus cercanos: sus padres, sus hermanos, su manager, algunos integrantes de la banda y también sus novias.

Who shot the sheriff?

Año: 2018

Director: Kief Davidson

Sinopsis: Esta producción se centra en la vida del ícono del reggae, Bob Marley, y el episodio que ocurrió en 1976, cuando fue víctima de un intento de asesinato mientras grupos políticos rivalizaban por el poder en Jamaica.

The birth of cool

Año: 2019

Director: Stanley Nelson

Sinopsis: Empleando fragmentos de la autobiografía de Miles Davis, este film ofrece una profunda reflexión sobre la obra del músico, estableciendo nuevas fronteras sobre nuestra comprensión de su persona y su forma de entender el mundo del jazz. Material de archivo, además de entrevistas con algunos amigos cercanos, como el también músico Quincy Jones, permiten ilustrar la mentalidad de un hombre intenso y que perseguía un único sueño: crear una nueva forma de expresión.

Eagles of Death Metal: Nos Amis

Año: 2017

Director: Colin Hanks

Sinopsis: Tres meses después de un brutal atentado terrorista en su concierto de París, los Eagles of Death Metal vuelven a la capital francesa para dar un emotivo concierto.

Rolling Thunder Revue

Año: 2019

Director: Martin Scorsese

Sinopsis: Documental que sigue los pasos del icónico músico Bob Dylan durante la gira que tuvo lugar entre los años 1975 y 1976. En ella, Dylan colaboró con artistas de reconocido prestigio como Joan Baez, T-Bone Burnett y Mick Ronson. Cuenta con entrevistas al propio Dylan y otros testimonios.