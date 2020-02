En el medio quedaron madre e hija, las dos víctimas de abuso del acusado, un hombre de 71 años, que no podían creer lo sucedido. Es que después de mucho tiempo habían logrado que su abusador sea juzgado y, por tecnicismos, deberán esperar.

Si bien la causa no caducó ni se archivó, para ellas no es solo un tema de tiempos. Con cada pericia, con cada audiencia, con cada entrevista, es volver a revivir lo padecido a manos del hombre. Con todo lo que eso conlleva para una víctima de abuso sexual, que necesita de una fortaleza sobrehumana para poder enfrentar un juicio. “Hubiera preferido que me matara”, había sentenciado la madre antes del inicio del juicio, y ahora resalta: “Nuevamente tendré que dar mi testimonio (...) Solicitamos que sea en el tiempo más breve posible, ¡quiero justicia por mí y mi hija!”. Por eso, afirmo, nadie pensó en las víctimas.