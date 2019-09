Nannis, recargada: "Toda su vida fue un adicto"

“En realidad cuando uno le salva la vida a una persona tres veces internándola por drogadicto, que están todos los certificados, das tanto por el otro y del otro lado no dan nada… No estoy arrepentida porque es el padre de mis hijos, lo elegí como marido. El problema es que siempre, toda su vida, fue un adicto. No te lo estoy inventando yo”, comenzó explicando la mamá de Charlotte. Y agregó: “Él tuvo un problema en Verona, cuando vivía con los padres y le allanaron la casa. Tuvo un problema en Roma, que todo el mundo lo sabe, por un doping. Tuvo problemas en Marbella, que lo interné tres veces: dos veces se escapó y una se quedó porque sino me divorciaba. Entonces, son muchos años y muchos problemas. Yo acá no te estoy inventando nada”.