Natacha Jaitt ahora va contra Rial

“Buen día, ya está preso @rialjorge?”, fue el primer mensaje de la conductora radial en su cuenta de Twitter. Más tarde arremetió otra vez con el intruso: “¿No sería más divertido que la ex Side y la actual AFI no se maten por develar la guita que puso Jorgito Rial para que no salten las escuchas por la guita en sobres que recibió de Cristóbal López?”.

En un nuevo tuit, Jaitt recurrió a la ironía y escribió en la red del pajarito: “Quién es!?!? -Soy tu Karma, abrí que te toca”.

Con seriedad: “En la Justicia tomaron con seriedad la declaración de Jaitt”, afirmó Nicolás Wiñazky.

Dura denuncia: Jaitt dijo que Rial pagó para que no salgan escuchas por plata que recibió de Cristóbal López.

Amplió la declaración

El lunes, Jaitt, completó su declaración delante de la fiscal María Soledad Garibaldi, frente a los abogados de dos de los detenidos, el manager Leonardo Cohen Arazi y el árbitro Martín Bustos. Después de abandonar la fiscalía, en Twitter detalló: “Declaré con más testimonios, más pruebas. Penosamente algunas están en el celular allanado por el enfermo de Gustavo Vera en mi casa y perjudicó a varios chicos que tenía ahí para ayudar más. Garibaldi me pidió que ofrezca un correo y la ayude”.