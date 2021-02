Natalicio de Don Felipe: "Apoyó las grandes huelgas de los ypefianos"

Soy de Cutral Co . El recuerdo que tengo es cuando comenzó el acercamiento entre Felipe y yo. Yo era una pibita que iba a la escuela. Mi mamá fue, le pidió trabajo y él le dijo: "traémela ya". Entré a contaduría con mi carterita y mi guardapolvo y terminé la primaria de noche. Ahí empecé a trabajar con él, que había ganado la elección como concejal de la Comisión de Fomento de Cutral Co. Allí es donde comenzó él la carrera con muchísima fuerza política. Esos primeros años de militancia que tuvimos nos sirvió como base para que Felipe ganara la primera elección como gobernador porque ya lo conocían como intendente. Como intendente de Cutral Co fue el primero que arrasó con todos los médanos. "Chicas recauden porque tenemos que pagar las máquinas que compramos para limpiar las calles", nos decía a las tres que estábamos trabajando con él. Después compramos la usina... don Felipe estaba atento a todo lo que pasaba en su pueblo.

No me pidan fechas porque no me acuerdo, pero sí hay algo que me quedó grabado. Un día llegó apurado a la Municipalidad nos dijo: "Chicas no cierren y sigan atendiendo al público; me voy urgente a integrar el grupo de las mujeres peronistas que me vinieron a pedir que les vaya a ayudar porque iban arrastrando el busto de Perón cuando cayó el gobierno" (Golpe del 55). Nosotros seguimos trabajando y él pudo rescatar el busto.