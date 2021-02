Natalicio de Don Felipe: "Su nombre quedó grabado en nuestros corazones"

embarazada y no la estaba pasando bien económicamente. Siempre había escuchado de él. Sentía que toda la gente hablaba de Don Felipe, que era una buena persona, pero yo nunca me había acercado a trabajar con él. Un día vino una amiga y me dijo que lo vaya a ver. Estuve una semana pensando si ir o no porque pensaba "¿qué me va a recibir él en su casa?; ¿por qué me tendría que recibir a mí?". Pensé que iban a dar una audiencia o que me iba a atender un tercero. Pero bueno... finalmente me dirigí a su casa, estuve como media hora afuera hasta que toqué el timbre. Me acuerdo que salió una empleada, una señora muy amable que me atendió. Me dijo que esperara. Lo llamó y Don Felipe me atendió. Le dije que necesitaba hablar con él un tema personal y me hizo pasar.