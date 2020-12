Navidad de pocos, consuelo de muchos

El 2020 trae una nueva modalidad al espíritu navideño. Con la pandemia achicando las mesas y Júpiter en conjunción con Saturno formando la famosa estrella de Belén, los astros se alinearon para que el espíritu navideño sea otro: para unos pocos invitados los vinos pueden ser mejores. No es muy navideño el razonamiento, pero a la luz de los hechos es una oportunidad de oro para poner sobre la mesa esas botellas que no le ofreceríamos al tío que no distingue tinto de blanco, al sobrino que sólo quiere escabio para irse luego de gira y al cuñado amarrete que no se merece ni el pionono. Esta Navidad se impone cumplirse los deseos. Y en esta selección de grandes Malbec serán como las guirnaldas coloridas a un despoblado arbolito.