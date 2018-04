“Debo 60 mil pesos y no los puedo pagar”, admitió la productora y actriz. Y explicó: "La verdad es que entre las expensas del barrio donde vivo y la obra social, tengo que elegir, y elijo abonar la obra social".

"Me quieren iniciar una demanda, y está bien que lo hagan y lo voy a tener que pagar, pero tengo bronca", dijo con resignación. Y agregó: "También entré en moratoria por una camioneta Mercedes que compré estando casada, no la puedo vender porque está en sucesión y no puedo pagar los impuestos que esa camioneta lleva".

La gente me ve y dice '¿Y esta qué llora? Pero es una realidad. O le pongo nafta o hago esto o hago lo otro. Como en el teatro, bajo el precio de las entradas porque la gente no va, y no me cierran las cuentas. No tengo otra

El humorista Martín Campilongo se manifestó en el mismo sentido. "A mi me sacan la mitad de mi sueldo ¿qué me da? El hospital no lo uso. Si yo estoy produciendo para mejorar el Estado, tiene que colaborar conmigo".

