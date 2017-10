"Necesita leche y que la rieguen"

Compañeras en el ciclo Los ángeles a la mañana, Latorre recogió el guante y salió a defenderse con uñas y dientes: “Me llama la atención tu cambio de discurso. Antes decías que estaba mal decir que una mina estaba mal atendida. Ahora me dijiste que me falta leche. Ponete de acuerdo. Hablaste de leche, estuviste muy fina”.

Golpe a golpe

Ácida e irónica, Pazos no se quedó atrás y nuevamente castigó duro a su enemiga. “Yo siento que te estás marchitando. Siento que no estás bien. Creo que tiene que ver con una negación de las cosas que te pasan”, expresó, muy provocadora, la panelista. Ya muy enojada, Yanina le contestó: “No te confundas con mi personaje televisivo. ¿Qué sabés? Vas a un lugar que no está bueno. Vas a tener que empezar a callarte la boca, te lo digo en serio. Te estás equivocando”.

Horas atrás, la rubia ya había recibido otra fea opinión de parte de Tití Fernández, quien dijo que “era una mujer muy cruel” luego de un cruce en Twitter que tuvo su esposa con la panelista.