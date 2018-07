"Necesitamos que la gente pueda vivir mejor"

¿Qué tipo de relación tiene con Neuquén?

La Provincia ha tomado algunas medidas que son de avanzada. Tenemos una muy buena relación con el gobernador Omar Gutiérrez. Hay políticas que podemos tomar para replicar en Salta. Por eso visitamos la provincia. Un caso es el registro digital del primer DNI para los recién nacidos, que se aplica en Neuquén y queremos aplicar en Salta.

Viene reuniéndose con gobernadores, ¿eso implica una construcción política en conjunto? ¿Se habla de eso?

Sí, se habla. Yo todavía no estoy en la fase donde este diálogo tenga que ver con candidaturas. Para mí es importante discutir la posibilidad de construir una alternativa superadora en la Argentina. Estamos en la fase de conversar para ver si podemos construir algo que sea un canal de participación importante.

—¿Esto incluye a Neuquén?

Para mí Neuquén es de los lugares donde particularmente el MPN ha marcado un largo camino en la historia de lo que significa una lucha importante para la Argentina, como es la lucha contra el centralismo, algo clave para esa construcción.

Usted habla de una alternativa superadora, ¿superadora de qué?

De la realidad que nos toca vivir. La oposición debe colaborar con el gobierno nacional, pero esta obligada a ofrecer algo superador. La lógica de la contradicción ya esta cubierta entre el actual gobierno y el anterior, la escena de la lucha política, a mi juicio, está agotada. Lo que hay que plantear es algo superador. Necesitamos que la gente viva mejor.

En su caso, ¿esa construcción es desde el PJ? ¿O no excluye hacerlo desde afuera?

El peronismo debe ser articulador de una fuerza mucho más amplia. No alcanza sólo con el peronismo. En el marco de un camino común, estamos en condiciones nosotros de llevar al peronismo a ser ese articulador. Todos los que somos parte de un proceso común. El problema es que tenemos que definir qué es el peronismo. Estamos en una crisis casi terminal en la que tenemos que reconstruirnos casi desde abajo.

¿Eso excluye a Cristina o al kirchnerismo?

Creo que ellos construyeron una alternativa. Tienen legitimidad social y un fuerte apoyo, no lo dudo. Ellos construyeron una fuerza política, Unidad Ciudadana, que no integra el peronismo. Hay algunos peronistas ahí, es correcto, pero no lo integra. Ellos construyen una alternativa que por lo menos a mí no me contiene.

—¿Qué piensa de la vuelta al FMI?

Se subestimó la gravedad de la crisis, no se operó en consecuencia y hubo inacción en cuestiones de política económica.