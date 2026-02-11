FEDERICO ANDRÉS GARCÍA (Q.E.P.D.)
Directorio y personal de TSB S.A ruegan por su eterno descanso y acompañan a Karina y su familia en este difícil momento.
FEDERICO ANDRÉS GARCÍA (Q.E.P.D.)
Con profundo dolor despedimos a nuestro gran amigo Federico. Su recuerdo vivirá para siempre: en cada momento compartido, en cada risa y en cada gesto de amistad sincera. Acompañamos con mucho cariño a Kari, Joaquín, Simón y a toda la familia García Chierasco en estos momentos difíciles. María Laura Cruz y María Carolina Cruz.
