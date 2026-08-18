STUARDO GODOY RAFAEL ARTURO (Q.E.P.D.)

Falleció en NEUQUEN el 17 de AGOSTO del 2026 a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos fueron velados en sala A de calle bahía blanca 546, y fueron inhumados a las 13 Hs del día 18 de AGOSTO . En el Cementerio PROGRESO de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.