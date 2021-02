Nene mató a un ladrón que había herido a su abuela

Un nene de 12 años disparó contra dos ladrones enmascarados que entraron a la casa de su abuela durante la madrugada del sábado pasado en Goldsboro, Carolina del Norte, en Estados Unidos, y mató a uno de los delincuentes. Así lo informaron desde el Departamento de Policía de Goldsboro, quienes aseguraron en un comunicado que el niño se defendió luego de que los asaltantes le exigieran dinero a su abuela de 73 años, Linda Ellis y luego de ello le efectuaran un disparo. A pesar de que la mujer no se resistió al atraco, uno de los hampones le tiró igual.

Asimismo, detalló que tanto la abuela Ellis como Herring fueron trasladados a Wayne UNC Health Care en Goldsboro para recibir atención médica; sin embargo, horas más tarde el ladrón fue declarado muerto, mientras que la mujer de 73 años se encuentra fuera de peligro y se está recuperando satisfactoriamente. En su comunicado, las fuentes policiales también informaron que no se van a presentar cargos contra el niño de 12 años, que mató al ladrón y según informaron los medios locales, no prevé levantarlos, ya que para ellos es claro que el menor actuó en defensa propia.

El tío abuelo del nene, identificado como Randolph Bunn, declaró en defensa del menor y aseguró que el ladrón que le disparó a la abuela también le habría disparado. "Nos habría matado a todos", señaló. "Todavía no entiendo por qué le dispararon a ella, que estaba en la cocina y no hizo nada", agregó. De todos modos, no hay mayores precisiones de cómo hizo el chico para dispararles a los asaltantes y cuál fue el arma que usó. Por lo pronto, el nene está recibiendo asistencia psicológica, al igual que el resto de la familia.

Sobre el segundo asaltante aún no se tiene rastro; sin embargo, la Policía de Goldsboro se encuentra ofreciendo una recompensa de mil dólares para quien dé información que los lleve a capturarlo.

Más de 19.000 muertos en 2020

De acuerdo a una base de datos sobre violencia armada en Estados Unidos, más de 19.000 personas perdieron la vida en incidentes de armas de fuego durante el año pasado. Se trata de la cifra más alta en 20 años.