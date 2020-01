Neuquén, esa ciudad trabada

Nada asegura que la obra del Metrobús sea respetada 100% en el diseño que dejó el fallecido cuatro veces intendente de la ciudad, Horacio “Pechi” Quiroga. Es que las críticas previas a esa obra que nace en el oeste y termina en el centro con carriles preferenciales podría ser observada en el transcurso de estos meses. Lo aseguró el secretario de Movilidad Urbana y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, en una entrevista con este diario. El funcionario del intendente Mariano Gaido lo dijo con todas las letras: “Siempre fuimos críticos del Metrobús”, indicó, al tiempo que sostuvo que se tomarán un tiempo para hacer las reformas en algunos tramos de la localidad. Según explicó Morán, en la ciudad “hay que bajar los tiempos de movilidad” y ejemplificó que un vehículo en hora pico, para cruzar de oeste a este en todo el trazado urbano, tarda entre 40 minutos y una hora, algo que no se condice con la cantidad de kilómetros que tiene Neuquén capital. Es que no sólo la apuesta a mejorar el transporte de la ciudad está en el Metrobús. También se está avanzando en la puesta en marcha del Tren del Valle, con cuatro estaciones a peaje que llegarán hasta la ETON y el aeropuerto. “Queremos una ciudad integrada, mucho más equilibrada”, sostuvo Morán, quien puso un plazo de cuatro años para que Neuquén pueda tener un sistema de transporte “robusto”. Pero entre las promesas y la realidad siempre suceden hechos que de alguna manera dilatan las expectativas. No obstante, la ciudad ya hace años que está colapsada en cuanto a movilidad, tiempos de llegada a destino y estacionamiento. Además, como toda urbe que pretende ser global, cada vez se pone más cara al bolsillo.