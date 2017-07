"Neuquén está en el podio de las inversiones del país"

En ese sentido, instó a los actores privados a invertir fuerte en la provincia ya que, evaluó, no hay una presión fiscal grande sobre las espaldas de ese sector en cuestión.

Explicó que fueron u$s 11.500 millones que Neuquén recibió de financiamiento y de sectores privados, detrás de la provincia de Buenos Aires, en términos absolutos. Pero de acuerdo con los habitantes per cápita, Neuquén está primera en todo el país.

El mandatario provincial disertó ayer, junto a los ministros de Energía y Servicios Públicos, Alejando Nicola; de Producción y Turismo, José Brillo, y de Economía e Infraestructura, Norberto Bruno, sobre los números que arroja este año y medio de gestión en materia de proyectos. Lo hizo en el Cine Español ante funcionarios y empresarios neuquinos.

En principio, los funcionarios pusieron en foco al auditorio sobre el proyecto provincial en materia de turismo y energía, con los montos detallados de las inversiones.

Se destacó que la provincia genera un 85% de las inversiones orientadas en el sector energético y el 15% restante, en materia de producción y turismo.

Por dar un ejemplo, Brillo dijo que en un año y medio hay una proyección de inversiones de unos u$s 518 millones en producción, industria y turismo, y enumeró las obras en los aeropuertos, los mataderos y las localidades turísticas.

Gutiérrez destacó que el sector privado es un actor clave dentro de la provincia y lo invitó a generar inversiones en este contexto donde, consideró, hay oportunidades.

“Neuquén tiene estabilidad política, que es importante para que se den estas inversiones”, resaltó el mandatario, en un claro mensaje del armado que hace el partido provincial en materia de políticas de Estado.

También expresó que si bien “la presión tributaria es alta, no es menos cierto que venimos de seis años de una actividad económica que no creció y que está dando señales de crecimiento en los últimos tres meses”. No obstante, indicó que no hay una gran presión tributaria para el sector privado.

La actividad estuvo orientada principalmente al sector privado. Anoche, Gutiérrez tenía previsto participar de una inauguración de YPF en Centenario.

El mandatario invitó al sector privado a invertir en la provincia. Indicó que no hay una gran presión tributaria, a pesar de los costos laborales.

106.000 empleos públicos tiene la provincia de Neuquén.

El gobernador lo destacó y dijo que la provincia tiene una alta actividad privada, más allá del empleo público. El sector petrolero se lleva una buena parte.

Instó a privados a invertir fuerte

El gobernador instó al sector privado a invertir en la provincia, más allá del contexto. “Las oportunidades en cabeza del sector privado han llegado: aprovechen, diversifiquen sus actividades, para que quede en Neuquén mayor participación de los recursos”, exhortó.