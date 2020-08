Con todo lo que esta en juego, desde la Asamblea de Personas Trans decidieron utilizar el recurso de la "Banca del Vecino" (figura está prevista para que cualquier persona de la comunidad pueda exponer durante la sesión), para que ese día, Antonella Tatiana Breve, defienda el proyecto, con la idea de que esta población es la más discriminada a la hora de buscar una fuente laboral.

cupo-laboral.jpg Neuquén: juntan firmas para que el cupo trans no tenga aval

Con todo esto, un grupo de vecinos cargó una petición en la página citizengo.org, en la cual aseguran que una norma de este tipo viola la Constitución Nacional. "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”, argumenta el escrito, mencionando el ART. 16.

“Si todos los habitantes somos iguales ante la ley, no hay diferencias ni preferencias en el acceso al empleo público por nuestras creencias, el color de nuestra piel, ni según cómo nos auto percibimos o cómo decidamos vivir nuestra sexualidad, y por lo tanto, si somos admisibles en los empleos sin otra condición que la ‘idoneidad’, nuestra sexualidad no nos puede dar preferencia para un empleo público… además implicaría que una persona acceda a un empleo público por su ‘identidad’ y no por su ‘idoneidad’… El cupo trans viola la igualdad de todos los ciudadanos argentinos”, agrega.

Hasta el momento, la iniciativa fue firmada por más de 7500 personas. En total, se busca alcanzar un total de 10 mil rúbricas. Si bien el conseguir esa cantidad de vecinos que apoyen la causa no garantiza que la petición ocurra, si suelen ser acompañados por determinados sectores políticos.

-> En la provincia

Algunos bloques de la Legislatura neuquina empezaron este martes a debatir el proyecto de ley de cupo laboral trans en la provincia. Se realizó una asamblea virtual abierta en la que participaron diversas organizaciones del colectivo de mujeres y varones trans, en conjunto con legisladores y legisladoras del Frente de Izquierda y el Frente de Todos.

"Nosotras seguimos siendo prostitutas y vivimos en lugares paupérrimos, justamente por no tener un trabajo registrado. Aprobándose el cupo se resuelven un montón de situaciones y es inmediato", manifestó Jesús Jara, integrante del MTD Diversidad y Liga de las Provincias LGBT, en medio de la asamblea.

Legislatura

El proyecto consensuado determina "garantizar la inserción laboral de las personas transgénero, transexuales y travestis, alentando su contratación y empleo en organismos públicos y/o privados, procurando superar las desigualdades sociales existentes". Para el ámbito estatal, se propone un piso de un 1% en los tres Poderes del Estado.

El proyecto determina también la obligatoriedad de que los organismos contratantes garanticen la capacitación para el puesto durante los primeros seis meses.

Para el caso del ámbito privado, se propone un incentivo fiscal que determina que los empleadores privados que contraten a personas transexuales, transgénero y travestis "tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la base imponible del Impuesto a los Ingresos Brutos equivalente al cincuenta (50%) de las contribuciones y aportes patronales correspondientes al personal transexuales, transgénero y travestis en cada período fiscal".