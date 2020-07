En más de una oportunidad, hoteleros de la provincia han manifestado al gobernador Omar Gutiérrez la necesidad de abrir sus puertas. Sin embargo, pese a la autorización, más del 90% permanecen cerrados. "No nos sirve abrir sin turismo, sin que lleguen vuelos a Neuquén ", aseguró a este diario Jannet Palavecino, gerenta del Hotel Suizo de Neuquén.

El hombre, además, expresó: "No vemos un interés en los hoteles de abrir. Suponíamos que iba a ser así porque no hay movimiento de gente y, por ende, nadie a quien alojar".

-> Relevamiento

Un relevamiento a 25 hoteles hecho por la asociación en la zona de la Confluencia arrojó que unas 2087 camas se encuentran vacías. "Hasta que no habiliten el transporte interprovincial, va a ser imposible que algo mejore. Hay muchas limitaciones para el rubro, al punto que prefirieron no abrir. La ocupación no excede el 1%", aseguró Amman.

Gustavo-Ammann.jpg Gustavo Amman, AHyG de Neuquén Agustín Martínez

Por su parte, Palavecino le dio la derecha al presidente de la asociación: "Antes venían unos 8 vuelos por día al aeropuerto de Neuquén, ahora no hay ninguno".

Además, la mujer agregó: "Tampoco la gente del interior, que antes venía para hacer trámites o pasar unos días visitando familia, quiere venir a contagiarse a la capital".

Desde el comienzo de la pandemia, el Hotel Suizo permaneció con las puertas abiertas para recibir a los repatriados de distintas partes del mundo, como Qatar, Andorra o distintos puntos europeos.

Sin embargo, "en ninguna ocasión se superó el 1% de ocupación de las camas", aseguró Palavecino.

Hoy en día hay alojadas solo dos personas en el hotel, "que vinieron a Neuquén por motivos de salud, están realizando tratamientos que son impostergables". Sin embargo, desde el comienzo de la cuarentena no han tenido "más de cinco habitaciones ocupadas".

"No podemos tener muchas expectativas en estos momentos", añadió la gerenta del Hotel Suizo, que pudo mantener en pie su emprendimiento "gracias a que la gobernación paga el 50% del sueldo de los empleados".

-> La cocina, una alternativa para recaudar para los costos fijos inevitables

La situación, que hace que la mayoría de los hoteles de la ciudad mantengan sus puertas cerradas, obligó a que sus dueños se las tengan que rebuscar para mantener su negocio activo, pero más que nada para sostener a sus trabajadores en sus puestos laborales.

Estos empleados fueron puestos a trabajar para una cocina que abrió el hotel para afrontar la difícil situación económica. "Suizo Natural nos sirve para mantener un poco la economía y, además, poner a nuestros empleados y empleadas en movimiento", aseguró la mujer. La situación es de total incertidumbre, como en el resto de los rubros. "La diferencia acá es que no alojamos a la gente de la misma ciudad. Dependemos de los viajeros, del turismo o de los negocios, pero están todos parados y no podemos saber qué va a pasar", aseguró Palavecino con cierta amargura.

No hay protocolos que permitan aumentar el número de huéspedes, ni medidas sanitarias.