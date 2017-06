"Neuquén se endeuda porque todos sus ingresos bajan"

Usted mencionó una extorsión del gobierno de Macri hacia los gobernadores y que de esa manera consigue aliados. ¿No cree también que hubo un viraje del MPN por una cuestión de conveniencia con el cambio de signo político a nivel nacional?

Espero que no porque no lo veo en la tradición ni en la línea del Movimiento Popular Neuquino. Lo que propone Macri no es ni movimiento, ni popular, ni neuquino.

¿En qué sentido?

Porque son políticas dirigidas a una elite empresarial que maneja el país. La actitud de quienes tienen responsabilidades en cada uno de los territorios tiene que ver con una serie de factores. Yo lo he visto para el caso de Santa Cruz, donde la ahogaron financieramente. ¿Por qué Neuquén toma deuda de la manera en que lo hace? Porque con la caída de la actividad petrolera y del precio del crudo cobra menos regalías. Con la baja de la actividad económica cobra menos impuestos internos y con la nacional tiene menos coparticipación. Sus tres fuentes de recursos se ven disminuidas y por eso toma más y más deuda.

Santa Cruz le presenta batalla con sus representantes y Macri lo que ha hecho es no pasarle un mango y a la vez no la deja endeudarse. Ese es el dilema que nos presenta el gobierno nacional: chequera o carpetazo. Eso condiciona la política argentina. En esta elección hay que parar al gobierno de Macri porque va contra los intereses de las provincias y de nuestro pueblo. Macri está llevando a fondo el modelo neoliberal y ha planteando que si gana las elecciones lo va a profundizar todavía más.

Tomando como ejemplo el cruce que tuvo con el jefe de Gabinete en el Congreso, ¿es imposible discutir en Argentina sobre modelos económicos sin dejar de personalizar?

Yo creo que es un dilema y siempre lo fue. En nuestra fuerza política es imposible porque lleva el nombre del peronismo en su sello. De todas maneras, creo que los modelos necesitan personas y estamos en una disyuntiva que supera la era moderna. Los dos modelos de país vienen del virreinato y se hizo más visible en 1880, donde había quienes pensaban en una patria agroexportadora y quienes queremos otra cosa. Para el modelo petrolero, por ejemplo, si nos situamos en esta región, entre quienes lo consideran un commodity o un recurso para el desarrollo estratégico. Lo mismo para la clase trabajadora. Para el neoliberalismo es un costo y para nosotros una fuente de demanda, de mercado interno y sujetos de derecho. Los jubilados pueden ser considerados una carga o trabajadores pasivos que se merecen determinadas retribuciones y derechos. Para cada punto hay personas que en cada momento histórico encarnan un modelo. La historia no está escrita porque es el presente, pero si pensamos en el modelo que yo defiendo es Perón-Evita y Néstor-Cristina. Podemos aceptar una disputa de quién lo representa mejor, lo que no se puede admitir es rostros sin ideas, sin propuestas, sin programas ni tradiciones.

¿Las denuncias de corrupción impiden ir a fondo con la discusión de los modelos que cada sector propone para el país?

Es una intención burda del gobierno de Macri el tratar de tomar presuntos casos de corrupción que ocurrieron para englobar a todos los funcionarios, a todos los políticos y a todo el gobierno anterior, cuando hubo una gestión que ha subido el salario real, que ha incluido a un montón de sectores, que salvó al país de la crisis de 2001, que desarrolló los hidrocarburos, que fue frentista en su alianza política. Quien se confunde con esto hoy tiene un problema porque en 15 meses el gobierno de Macri ha tenido más denuncias de corrupción que en todo nuestro gobierno. Ellos lo llaman con eufemismo ‘conflicto de intereses’ cuando es un acto de corrupción que tendrá que investigar la Justicia. Cuando se entregan los recursos naturales y se endeuda al país de la manera en que se lo está haciendo, es un robo.

¿Qué autocrítica hace el kirchnerismo a la propia gestión? ¿Lo del cepo, por ejemplo?

Es que hoy no se resolvió. En aquel entonces faltaban dólares y yo nunca lo negué. Nosotros lo que queríamos es que esos billetes los utilice el sector industrial y productivo y preferimos eso a la fuga de capitales. Este gobierno devaluó y después bajó salarios. Antes se reclamaban dólares y ahora no hay pesos para algunos sectores ni para poder pagar la luz. Está muy bien que una parte de la población quiera ahorrar en dólares, pero si nosotros le vendíamos esos dólares para ese fin iban a faltar para el crecimiento del país. El problema que hubo después es que no tuvimos acceso al mercado de capitales por el conflicto con los fondos buitre. Decidimos vivir con lo nuestro y crecer con menos divisas. ¿Qué hizo Macri? Tomó 100 mil millones de dólares. ¿Hay alguna obra de relevancia que se hizo con esa plata? No, existe la mitad de inversión externa de la que teníamos nosotros. Esos dólares se esfumaron en fuga de capitales y ganancias de las empresas.

Lázaro Báez y la obra pública

“Si a Báez lo investigan por conseguir obra pública por licitación, entonces hay que revisar todo”, dijo ante la consulta respecto de si creía en su culpabilidad. “Yo pediría que se investigue, incluso las de nuestra gestión. Y no se hace porque muchas empresas están vinculadas al gobierno actual. No digo que sean chorros, eso lo va a determinar un juez. El problema es que hoy eso lo determina Clarín y La Nación en sus tapas, no la Justicia”, agregó.