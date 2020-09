Neuquén: sólo habrá cirugías de urgencias y lo impostergable

“No es que se cerraron los quirófanos. La comisión analiza las listas de espera de los pacientes a operar. Determina cuál es el que puede esperar, para no entrar en riesgo y no ocupar una cama de terapia de mayor complejidad, cuál no”, sostuvo Lammel en diálogo con LU5. Al tiempo que agregó: “Hay enfermedades que pueden esperar y si uno las opera hay un riesgo de entrar en terapias intensivas, ya sea por la edad o porque se complicó la patología”.

El director del Hospital Regional sostuvo que estas determinaciones se toman para que no se pongan en riesgo a los pacientes innecesariamente, dado el contexto epidemiológico actual.

“Esto significa que, tanto en público como en privado, la urgencia y lo impostergable se opere. Además, que se miren las medidas de seguridad de los quirófanos, respecto a Covid. Esta comisión tiene esta mirada y no es que se cierran los quirófanos sino que se optimizan en un momento crítico como el éste”, destacó.

Señaló que desde el hospital se les está dando respuesta a los pacientes con patología grave o impostergable, en cambio a los de enfermedades crónicas se lleva adelante un control médico bajo la modalidad de aplicaciones y seguimientos por llamadas telefónicas, videollamadas o vía Zoom.

Hospital Castro Rendon (4).JPG María Isabel Sanchez

“Es muy importante mantener la alerta por el coronavirus porque hay patologías que si uno tiene Covid, estas patologías pueden desencadenar mucho mayor riesgo. Es importante que la gente tenga esta posibilidad de atenderse a la distancia, que se cuide y que siga las indicaciones médicas porque hay patologías que ponen en riesgo la vida si uno se contagia Covid”, subrayó Lammel.

Aclaró que no se trata de pasar esos respiradores a las unidades Covid, “porque respiradores hay”. De hecho dijo que cuentan en el hospital con 80 más los que le asignarían del envío de Nación. “El tema es no ocupar camas de pacientes que no son Covid, que pueden esperar y para que no corran riesgo”, reiteró.

Sostuvo que eventualmente, en un momento de fase más complicada, está previsto emplear todos los respiradores incluso los que están en quirófanos, pero en pacientes en quirófanos. “Hoy no estamos con esa problemática. La cuestión es optimizar esas camas y que no corran riesgo los pacientes”, agregó.

unidad-covid-hospital-castro-rendon-05.jpg Sebastián Fariña Petersen

Refuerzo sanitario

El director del hospital indicó que desde se sumaron 12 enfermeros y dos kinesiólogos a la Unidad de Covid-19 del Castro Rendón. “La mayoría tiene experiencia en terapia intensiva, es muy importante el recurso humano que se incorporó por la posibilidad de completar equipo y de intercambiar experiencia. Las 14 personas vienen de trabajar arduamente de diferentes lugares”, aseguró.

Puntualizó que la cantidad de enfermeros que necesitan para cubrir el sector es de unos 120 o 130 y que con esta incorporación están completando ese número.

Dijo que desde hace un tiempo están incorporando enfermeros, de hecho agradeció al hospital Heller y a la Zona Metropolitana, por ceder personal con conocimientos en aparatología para la Unidad de Covid.

“La verdad que el recurso humano es el lugar crítico. El tema de los contagios en la comunidad está a la orden del día. También se contagian trabajadores de Salud y, a veces, van dejando espacios que tienen que ser cubiertos para seguir brindando servicios”, explicó.