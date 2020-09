Neuquén ya recibe 2 denuncias diarias de maltrato animal

El caso del ex policía que el jueves pasado recibió una condena efectiva por herir y maltratar a sus perros, marcó un precedente en materia punitiva para ese delito, pero lejos está de ser un hecho aislado. Desde la fiscalía neuquina se informó que este año las denuncias por crueldad y maltrato animal ya superaron las 500 y que se recepcionan a razón de dos por día.

Las mismas ingresan a un ritmo promedio de entre dos por día en toda la provincia y, a pesar de la pandemia, su flujo se ha mantenido constante. Su mayor recepción es a través de la aplicación exclusiva para los delitos de maltrato y crueldad animal, AmVoz, principalmente utilizada por vecinos del conglomerado neuquino. A partir de la denuncia, se pone en marcha un protocolo específico.

"En este caso (del ex policía), denunciaron los vecinos por AmVoz y se derivó a fiscalía. Luego se hizo el allanamiento del domicilio, él quedó detenido, se secuestró a los perros y se constataron las lesiones", explicó Breide Obeid, y destacó: "Una vez que intervenimos, no se lo condena ahí, se va a su casa y no sigue todo igual, sino que se rescatan los animales".

Maltrato animal: se recibieron dos denuncias diarias

Es que más allá de imputar penalmente al dueño o dueña, la fiscalía analiza salidas que puedan ser beneficiosas tanto para víctima como para victimario, desde un enfoque de "reeducación".

Sobre esta línea, el fiscal explicó que esto último es considerado porque el 90% de las denuncias recibidas constituyen, en realidad, casos de maltrato y no de crueldad.

Maltrato contra Crueldad

"Hay dos delitos: el de crueldad, es cuando se presenta cierto sadismo, cuando vemos que el imputado disfruta de lastimar al animal. Pero después hay casos de maltrato, que se dan cuando el animal no está bien mantenido, está desnutrido, no se lo castra y tiene muchas crías. Y esto no es más que un problema de educación", explicó el letrado.

A pesar de que en muchos de estos casos bastaría una reeducación del cuidador como la que se brinda en la provincia, la legislación de algunas otras -como Río Negro- estipula que ningún imputado (por maltrato o crueldad) podrá acceder al beneficio de una probation y deberá ser sometido a juicio y penado según la normativa.

Sobre esta línea, Breide consideró que "eso no se puede llevar a juicio". "Esos casos después terminarían archivados sin respuesta. Y nosotros brindamos una respuesta. Le sacamos el animal si no lo sabe tener, la persona renuncia a la tenencia de ese animal. A veces en mediación lo mandamos a hacer un curso de tenencia responsable. Se lo podemos llegar a devolver con una supervisión y sino directamente se lo damos a otra persona que lo pueda tener. Ese trabajo, que es mucho, no se puede hacer si yo planteo ‘o juicio o nada’".

Esto mismo fue lo dispuesto la semana pasada por la Procuración General de la provincia vecina, sobre lo cual el fiscal neuquino destacó: "Son instrucciones bien intencionadas, pero en la práctica no sirven".