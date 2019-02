Neuquén ya tiene su primera operadora de capitales locales

La novel empresa comenzó a delinear su existencia a partir de la experiencia generada en el trabajo de la compañía de servicios, IBC, que manejó operaciones de Oilstone, una empresa que opera campos maduros en Cerro Bandera y el paquete de áreas de la Dorsal, entre otras.

Martínez y su socio, Darío Belisle, se dividirán funciones, mientras el primero conducirá los destinos de Petrolsur, Belisle se quedará al mando de IBC, que en principio será quien financiará las operaciones de la productora. “Como no tenemos historia, no podemos acceder al crédito. Aprovecharemos la integración con IBC y el know how que tenemos para desarrollarnos”, explicó Martínez y adelantó que están cerrando la compra de un equipo de Pulling.

El negocio en principio estaba pensado para obtener la concesión un campo maduro, “pero GyP ya los había cedido a todos, con lo que debimos cambiar el enfoque y estamos manteniendo reuniones con operadoras para poder trabajar en yacimientos abandonados, que por la estructura económica de las grandes les resulta antieconómico”, explicó Martínez.

Petrolsur está en fase de recolección de información para trabajar con áreas ya otorgadas y analizan también las instalaciones de superficie que permiten la evacuación de petróleo. “El piso para que funcione la ecuación es de 25 a 30 m3/d si hay ductos y un poco más si el transporte es en camiones”, detalló.

En principio el objetivo de Petrolsur son sólo yacimientos convencionales, algo que según el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos de la provincia, Gabriel Lopez, es un punto en el que están trabajando desde provincia. “Las nuevas exploraciones en convencional no han dado resultado suficiente como para que las empresas apuesten sus capitales para el desarrollo de ese convencional, porque sus propias estructuras requieren de tasas de rentabilidad un poco más altas (…) eso hace que entren otros jugadores, más pequeños, con menos expectativa, menos requisitos de rentabilidad”. En declaraciones radiales, el funcionario agregó que las grandes empresas “van a tener que dejar participar a estas pequeñas empresas, que estoy seguro se van a empezar a dar con más intensidad desde ahora y le van a tener que permitir en sus campos poder ingresar y poder hacer convencional y convivir un convencional con un no convencional”.