Abrió el paso Pino Hachado y comenzó el éxodo de cientos de camiones

El paso quedó habilitado el miércoles, pasado el mediodía, y desde entonces se lleva a cabo un intenso operativo que coordina varias fuerzas para facilitar el tránsito de cientos de vehículos que no pudieron cruzar. Daniel Vergara, referente de Defensa Civil de Las Lajas, indicó que es probable que en el transcurso de esta tarde terminen de pasar los últimos camiones. "Si sigue como decía el tiempo, así es lindo como está, ya mañana se normaliza el tránsito", comentó, en declaraciones a Canal 7.

Del operativo conjunto participan agentes de Tránsito de la Municipalidad, Policía y Gendarmería, a los fines de ordenar el paso de los camiones por la ruta y evitar probables accidentes con autos particulares. "No están sobre la vera", sostuvo.

Otros vehículos aprovecharon la habilitación de otros pasos fronterizos alternativos. "Gracias a Dios tenemos prácticamente tranquilo el tránsito hacia la Aduana de Pino Hachado", señaló.

De cualquier manera, el referente de Defensa Civil recomendó a los viajantes consultar el pronóstico antes de salir. Pueden pasar por Las Lajas e informarse, como así también en la dirección de Tránsito de Zapala. "Si no tendrán que esperar el reporte que siempre sale temprano a las 7 de la mañana", añadió.

En principio, solo quedarían 30 camiones por cruzar en el transcurso de esta jornada, y otros 20 más que no están varados en Las Lajas pero podrían seguir por la ruta hasta Pino Hachado. "Hay movimiento de camiones, a la salida de Las Lajas, pero está todo coordinado, que la gente sepa y entienda que se está trabajando en el tema", cerró.

Cómo sigue el tiempo

De acuerdo a la síntesis de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Neuquén, Limay y Negro (AIC), este viernes se espera más lluvia y nieve para la zona Andina, con períodos de viento por la tarde en la región. Incluso el domingo por la tarde, el pasaje de un frente frío provocará vientos que se intensificarán con lluvias y nevadas el lunes en toda la cordillera. Por lo tanto, hay que estar atentos y consultar los partes de ruta y pasos fronterizos si hay que salir de viaje. Las condiciones adversas pueden generar cierres e interrupciones en el tránsito.

No obstante ello, las complicaciones que se puedan suscitar no serán lo suficientemente importantes como para emitir un alerta. Por ahora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé hacia el fin de semana algún fenómeno meteorológico peligroso y con capacidad de daño para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.