Acampe de organizaciones en pleno centro: cuándo empieza

En aquel momento, Cesar Parra, referente del Polo Obrero remarcó en LU5 que el nuevo Gobierno provincial no da respuestas y no está resolviendo ninguno de los problemas. "Tenemos un gobierno que indudablemente está tomando algunas medidas en función del desastre que dejó el anterior, ahora, a los fines de resolver los grandes problemas que han planteado, no hay ninguna medida concreta. Estamos a 26 y los programas sociales provinciales no tienen fecha de pago", señaló.