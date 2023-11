Aerolíneas Argentinas amplía sus frecuencias de Neuquén a Buenos Aires

- La verdad que es muy bueno, vamos a superar los 3.500.000 pasajeros, no sólo eso, sino que el balance del 2022 puede decir que fue el mejor en los últimos 15 años desde el punto de vista financiero, pero en este año no vamos a requerir ningún peso del Tesoro Nacional, ni del presupuesto 2023, es decir, no sólo estamos batiendo el récord de pasajeros, sino también desde el punto de vista del balance comercial. Volando a 39 ciudades, 21 de ellas de forma exclusiva. Y tenemos 52 rutas federales que no pasan por Aeroparque. De hecho, Neuquén tiene vuelos con Córdoba, Mendoza, Comodoro, Salta y Rosario.

- Hablando particularmente de Neuquén, ¿piensan ampliar este tipo de rutas?

- Todo está en análisis. La verdad es que la presentación que hicimos en su momento tiene que ver con llegar a este número de 52 rutas, pero no descartamos otras. Lo que pasa es que somos muy cautos en cualquier anuncio, porque lo hacemos cuando ya cualquier persona puede entrar en la aplicación, en la página, consultar a su agente y llegar. De hecho, Neuquén tiene muchas frecuencias. No solo estas que hablamos, sino la cantidad a Buenos Aires. Y, claramente, los vuelos van bien, porque además Neuquén es un destino atractivo, no solo por la cultura turística, sino también desde un punto de vista corporativo.

AEROLINEAS.jpg Ariel Ciano, director de Promoción Turística de Aerolíneas Argentinas.

- ¿Se van a aumentar estas frecuencias a Buenos Aires?

- Sí, desde noviembre van a ser 34 y es muy importante. Hoy tenemos 84 aviones y esto tiene que ver, fundamentalmente, con las habilidades estratégicas que tiene Aerolíneas para fomentar, no solo el cabotaje, sino también buscar que nos visiten del extranjero, que es lo que nos requiere permanentemente el ministro Sergio Massa, por lo importante que resulta esto para el empleo y la generación de divisas.

- ¿Y en cuanto a tarifas?

- Aerolíneas tiene que ser eficaz y eficiente como toda empresa, pero también volar a rutas o destinos que si uno mira solo esa ruta quizás no sea tan rentable. En Neuquén, por ejemplo, vuelan las low cost y la verdad es que a todas les va bien como a Aerolíneas, dado duplicaron su cantidad de aviones. Y esto se debe a que hay mercado para todos. Las tarifas dependen mucho de diferentes cuestiones. Por supuesto que la demanda, el fin de semana largo, pero nosotros tratamos siempre de tener tarifas atractivas.

Aeropuerto Flybondi aterrizaje de emergencia , muerto (7).jpg Claudio Espinoza

- Hay destinos como San Martín u otros donde se agregan vuelos en temporada. ¿Se piensa en sostener esto también por fuera?

- Sí, por ejemplo, con Bariloche, que está ahí, cerca pusimos un vuelo ahora de Montevideo a esta ciudad de la cordillara para el verano. Bueno, depende de la demanda, que nosotros tuvimos una muy buena en este caso. Habrá que ver, en principio es enero y febrero, pero habrá que estudiarlo.

Aeropuerto San Martín de los Andes Aerolíneas Argentinas Federico Soto

- ¿Qué respuesta tienen a los cuestionamientos de lo que gasta Aerolíneas?

- No respondemos sólo con una defensa sentimental de la línea de bandera, ni ideológica, sino que tiene que ver con generar más recursos para la Argentina.

Aerolíneas vuela a 39 ciudades donde llegan turistas y empresarios a invertir. Si no estuviera en 21 no llegarían. Por otro lado, y como ya dije, desde el punto de vista financiero tuvimos el mejor cierre de balance del 2022, y en este año no recibimos un solo peso del presupuesto 2023 del Tesoro Nacional.

Avión-aerolineas-argentinas.jpg

Y, por otra parte, trabajamos junto al ministro Matías Lammens para atraer turismo extranjero. Y eso es estrategia pura de conectividad. Y algo tan importante como fue traer más de mil argentinos desde Roma que estaban en Israel.