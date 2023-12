Como madrina del establecimiento, Mabel es testigo de las complicaciones en la llegada de las partidas durante el verano. Sin embargo, agregó que este año la situación se agravó. "Los que firman las partidas se van de vacaciones y se olvidan de los hogares. Siempre pasa que no hay un pan dulce, pero ahora no hay comida", se lamentó.

"Esto pasa siempre diciembre, enero y febrero, no me digas por qué, estás ahí como colaborando, pero no se puede saber mucho, pero uno escucha y ve. Desde mi lugar como madrina que siempre llevo cositas ricas o regalitos, esta vez tengo que estar pidiendo un paquete de fideos porque no tienen para comer", detalló la mujer.

Comedores escuelas Río Negro

La comida, punto crítico en los hogares

Según indicó, la situación se repite en todos los hogares de niños judicializados de la zona. "En cada hogar hay 10 o 12 chicos o chicas y hay lista de espera para entrar, pero no tienen para comer", dijo y agregó que estos centros dependen de varias instituciones del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pero ninguno se hace cargo de proveer alimentos para los menores de edad.

"No les dicen nada, nos dicen que vayamos mañana, que hagamos una nota, que no firmaron los cheques, no los firmaron, es burocracia", dijo. "Yo para hoy ya junté entre mis amistades para un hogar, pero el resto de los hogares están todos iguales. El que tiene leche no tiene fideos, el que tiene arroz, no tiene tomate. Los hogares tienen chicos de 8 a 18 años, de niños y de niñas", expresó.

Si bien los voluntarios realizaron colectas para proveer de alimentos a los hogares en estos días, Mabel señaló que el Estado debe agilizar los procesos administrativos para que la comida llegue a tiempo a cada centro. Así, los padrinos y madrinas podrán ocuparse de su rol original, que implica la contención y el aporte de regalos para los chicos.