Alerta en Centenario: robaron cerdos que podrían tener triquinosis

Angustiado por la difícil situación, el criancero sostuvo que este es el tercer robo que ha sufrido en su propiedad. “También me han incendiado algunos sectores de la parcela. Hay gente que sabe quiénes son, pero tiene miedo de hablar”, acusó.

triquinosis.jpg La triquinosis es una enfermedad parasitaria.

Walter, además, indicó que, por el trabajo que hicieron, calcula que permanecieron un prolongado lapso de tiempo en el lugar. “Yo tenía a las chanchas en otro corral porque estaba esperando hacerle los controles sanitarios, podrían tener triquinosis, entonces es importante advertir a la gente de que si les ofrecen carne de cerdo de manera ‘casera’ no la compre y menos que la consuma. Les pido que denuncien así podemos terminar con estas lacras”, remarcó.

Denuncian inseguridad en Las Parcelas

Según denunció el criancero, en el sector de parcelas hay muy poca presencia policial y los patrullajes son casi inexistentes, por lo que les es muy sencillo para los delincuentes ingresar y perpetrar robos, que son un golpe a la economía de los crianceros. “Hace veinte días me llevaron 16 lechones, a veces no es solo comprar porque muchos no saben el estado sanitario y el 70% son robados", aseguró.

A esto sumó: “Los vecinos dicen que anda una camioneta blanca, yo las pruebas no las tengo para acusar a alguien, pero si no lo diría porque esto no me ha pasado solo a mí, se llevan mangueras, puertas o te queman, es muy triste”.