Alerta presupuestaria de la UNCo: "No podemos llegar más allá de junio"

Paul Osovnikar , vicerrector de la UNCo, aclaró que coinciden con las declaraciones que surgieron desde la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en que no pueden garantizar el funcionamiento de más de seis meses de la institución. "Las partidas son menores a lo que necesitábamos y con la devaluación e inflación va a ser mucho menor", dijo y agregó que sólo podrán dictar clases presenciales siempre y cuando estén garantizadas las condiciones mínimas, algo que "no va a llegar más allá de junio".

El educador aclaró que el gobierno nacional no pretende un cierre de las casas de estudios superiores, pero sí las deja en una situación difícil para prestar los servicios habituales a la comunidad educativa. "No van a cerrar las universidades, pero va a haber un ahogamiento presupuestario para que la universidad pueda desarrollarse como debería", señaló.

En ese sentido, aclaró que la universidad no solo brinda clases, sino que también cumple tareas de investigación, extensión y vinculación con la comunidad que no podrán desarrollarse en este contexto de falta de presupuesto. "Todo eso se va a perder porque también está siendo perjudicado todo el sistema científico nacional", dijo.

unco Universidad del Comahue

Las clases de la UNCo en peligro

"Aún no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el tarifazo real y para el funcionamiento de la universidad va a ser muy complicado y no están garantizadas las condiciones normales", señaló Osvnikar y agregó que no dictarán clases presenciales si no pueden afrontar las facturas de luz y gas con las nuevas tarifas. Por eso, señaló que las clases en las aulas estarán sujetas a la disponibilidad de recursos, sobre todo en la segunda parte del año.

"La virtualidad ayuda, pero es parcial, no total. Lo que podamos dar en clases virtuales se dará, pero dependemos de los salarios docentes para que puedan garantizar la conectividad y un lugar acorde en su casa para dictar las clases", aclaró sobre la situación que golpea también al personal universitario, con un "alto indicio de salarios congelados" frente a un contexto de alta inflación.

"La universidad no cuenta con una cuota de vehículo para alquilar y tener ingresos, lo que brinda son servicios para mejorar la calidad de vida que hacen que ingrese lo necesario. Como todas las universidades dependemos casi exclusivamente del tesoro nacional", dijo y agregó que buscan otras alternativas para sostener la actividad educativa en las sedes de la región.

UNCO-UNIVERSIDAD-ALUMNOS-ESTUDIANTES-(5).jpg Omar Novoa

Por eso, la conducción de la UNCo analiza pedir un auxilio financiero a otras administraciones públicas. "Vamos a ver qué ayuda podemos tener de gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro y de municipales donde tenemos asentamiento", dijo el vicerrector, quien se mostró en contra del arancelamiento para extranjeros.

Según opinó, en la UNCo hay menos de mil estudiantes que deberían pagar un arancel, lo que no resuelve el problema presupuestario de la casa de altos estudios. "Son estudiantes que viven y consumen en nuestra economía y que nos abren la puerta para vincularnos con otras universidades para promover intercambios o posgrados internacionales", dijo sobre el impacto positivo que tiene su llegada para los alumnos argentinos.