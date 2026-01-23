Alerta por tormentas en Neuquén: cuándo comenzarán y qué zonas están en riesgo

Desde el área de Defensa Civil de Neuquén emitieron una serie de recomendaciones ante la posible llegada de tormentas a la región.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que este viernes 23 de enero se esperan condiciones inestables en la provincia de Neuquén , con posibilidad de tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y fuertes ráfagas de viento.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil de Neuquén explicaron que la probabilidad de tormentas aumenta debido a la presencia de aire húmedo y frío. Se espera que la inestabilidad se intensifique a partir del mediodía y se mantenga durante la tarde y la noche.

Estas tormentas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h, granizo ocasional y fuertes lluvias en cortos períodos de tiempo. Se prevé que la precipitación acumulada oscile entre 10 y 20 mm, con la posibilidad de superar estos valores en algunas zonas.

En diálogo con LM Neuquén, el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, aseguró que se encuentran en alerta ante posibles inconvenientes provocados por las tormentas y listos para actuar si es necesario. "Estamos monitoreando la situación y, en base a eso, articulamos la movilización de recursos dependiendo de la zona", explicó. Además, señaló que el sistema provincial de emergencia se activa según la demanda y que cada localidad se encuentra preparada para intervenir.

Se espera que las zonas afectadas se extiendan desde el área petrolera de Vaca Muerta hasta la región del Río Limay, incluyendo las localidades de Piedra del Águila y Picún Leufú, así como la Comarca (Cutral Co y Plaza Huincul) y la zona de la Confluencia.

Cuáles son las recomendaciones ante la llegada de tormentas

Desde el área de Defensa Civil remarcaron la importancia de mantenerse informados a través de los medios oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, así como mediante Vialidad Nacional y Provincial, para conocer el estado de las rutas.

En cuanto a la conducción, recomendaron extremar los cuidados al salir de casa: conducir siempre con un vehículo en condiciones, avisar a familiares sobre el recorrido, vestir ropa adecuada para la temporada, mantener las luces encendidas, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal de Seguridad Vial y de la Policía.

Tormenta Neuquén (1) Vecinos reportaron problemas en buena parte de Neuquén.

Además, en medio de la emergencia ígnea, Cruz recordó que está terminantemente prohibido hacer fuego en lugares no habilitados. "Se debe consultar en cada municipio en Fauna o el Sistema Provincial de Manejo del Fuego sobre los lugares habilitados", agregó.

Por su parte, el SMN aconseja evitar salir durante el desarrollo de las tormentas, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. También recomiendan cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.