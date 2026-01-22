Alerta por tormentas e inestabilidad en Neuquén: ¿Cuándo llegará y a qué lugares?

Desde Defensa Civil de la provincia hicieron un punteo de todos los fenómenos que le esperan a la provincia de cara al fin de semana.

El pronóstico de tiempo inestable se dio a conocer a principios de esta semana y ya desde el miércoles se comienzan a sentir las lluvias y tormentas en distintos puntos de la provincia de Neuquén.

El director provincial de Defensa Civil , Carlos Cruz, afirmó en diálogo con LU5 que este jueves "ha amanecido bastante fresco y nublado. Esta condición se va a despejar seguramente a partir del mediodía, pero tanto para el Servicio Meteorológico Nacional como para AIC, las condiciones de inestabilidad permanecen en la provincia de Neuquén".

"Se nos avisó una alerta vigente para el viernes para el sector petrolero, noreste de la provincia desde Buta Ranquil, hacia Rincón de los Sauces, Confluencia, ruta 237, inclusive hasta la bajada de Collón Curá, Piedra del Águila, todo ese sector", informó el funcionario.

clima tormenta cielo neuquen Omar Novoa

"Podemos tener lluvias aisladas con fuertes caídas de agua en poco tiempo, aumento de viento relativo y obviamente caída de granizo, el cual se ha estado presentando durante prácticamente todos estos días desde el comienzo de semana, lunes, martes y miércoles hemos tenido episodios de lluvias fuertes, principalmente en áreas petroleras", detalló.

Respecto a la jornada del jueves, explicó que "no tenemos una alerta vigente, pero sí, en todo lo que es la franja Limay que da hacia la provincia de Río Negro, como así también el noroeste de la provincia que da hacia el sector de Mendoza, está latente a las posibles formaciones aisladas de tormentas convectivas, como hemos tenido estos días: con mucho granizo, aumento también de viento esporádico y sobre todo actividad eléctrica".

Las recomendaciones de Defensa Civil

El titular de Defensa Civil dijo a la comunidad: "hay que mantenerse informados". "Se prevé que a partir del viernes, durante el fin de semana inclusive, prácticamente toda la semana que viene, vamos a estar con ingreso de tormentas muy fuertes en la provincia de Neuquén, así que hay que estar atentos bajo estas contingencias", desarrolló.

Respecto a la intervención del gobierno provincial, Cruz informó: "el ingreso de tormentas va a estar muy notable en la provincia de Neuquén, así que en este sentido nosotros desde la Secretaría de Emergencias ya estamos fuera con operativos que se están realizando en materia de seguridad vial y de asistencia sanitaria".

"También se van a desplegar equipos que puedan dar soporte a algún tipo de emergencia tanto por incendios, como así también alguna situación que pueda pasar sobre la ruta, producto de la posibilidad de caída de agua en gran cantidad o caída de granizo en algunos sectores", agregó.

La inestabilidad complica el manejo del fuego

La inestabilidad climática provoca que los equipos de manejo del fuego tengan que estar al salto frente a focos de incendio esporádicos. "Tuvimos trabajo durante estos días a través del sistema profesional de manejo del fuego en donde tuvimos un incendio registrado al pie del Tromen durante el martes. El miércoles se trabajó intensamente para llegar a un lugar bastante inhóspito en donde por la condición climática de tormenta convectiva, de las que podemos tener durante estos días, se produjo posiblemente la caída de un rayo", detalló.

Incendio Brigadistas Neuquen generica 2026 (4)

"Nos esperan días muy complejos en materia de prevención de fuego, como así también meteorológica de lluvia, granizo. Por eso le solicitamos a la comunidad mantenerse informados, que visiten los canales oficiales de las realidades para el estado de rutas, de la Secretaría de Emergencia del Ministerio de Seguridad para el estado de clima o transitabilidad o estado actualizado de cualquier panorama provincial, recomendó Cruz.