Ante la protesta de los taxistas, la Municipalidad reiteró que UBER está prohibido

María Pasqualini se mostró crítica por la postura tomada por los transportistas de la ciudad. "No tienen fundamento lógico", aseguró.

“No las entendemos, no tienen fundamento lógico porque si hay algo que quedó muy claro es que la Municipalidad no acepta a Uber ”, dijo la funcionaria y observó que esta es la posición histórica de la actual administración municipal.

Por otra parte, también dejó claro que este gobierno local es de puertas abiertas, y que el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, convocó a los permisionarios esta mañana “en dos oportunidades para mantener la reunión que ellos pedían y no quisieron”. “La reunión no se llevó a cabo porque ellos no quisieron, esto también decirlo para que quedemos claro”, detalló.