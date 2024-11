Antonella, la neuquina que la rompe en crossfit fue elegida para representar al país en Miami

La deportista se inició en la disciplina cuando tenía 14 años , después de la pandemia de coronavirus, por influencia de su hermana. Aunque no conocía la actividad, ya en la clase de prueba se fascinó con el crossfit y, desde entonces, no hizo más que crecer y sumar nuevos logros.

En otra instancia de competencia, el Argentina Throwdown, donde se había quedado en el primer lugar, la joven neuquina va a probarse ahora en la instancia de mayores. Por eso, con su familia viajarán el 20 de noviembre a Buenos Aires.

Representante neuquina en Estados Unidos

Pero los objetivos de Antonella ya se escapan de las fronteras nacionales. Pasará su verano preparándose para el evento al que ansían llegar todos los fanáticos del crossfit: la cita anual es en Miami en 2025.

"Anto realizó un "OPEN" que la etapa clasificatoria para poder competir en la Wodapalooza y clasificó en el 4to lugar en la categoria Teens mujeres hasta 18 años", contó su entrenador, Mariano Cicchinelli. "La Wodapalooza es una de las competencia de Crossfit más grandes y prestigiosas del mundo y se realiza todos los años a fines de Enero en Miami", agregó.

"Anto viaja a representar no solo a Neuquén sino que también a la Argentina. En el primer y segundo puesto quedaron representantes de Estados Unidos, tercero Costa Rica, cuarta Anto de Argentina, en quinto lugar Australia, sexto España, séptimo Canadá, y Brasil quedó en octavo y noveno puesto", destacó el entrenador.

Antonella se mantiene enfocada en un calendario apretado de competencias. Al regresar de Miami, competirá en febrero en los clasificatorios para llegar al mundial. Y también ese mes, representará a la provincia en un torneo nacional, en la provincia de Mendoza.

La historia de Antonella y el crossfit

"Yo no conocía al crossfit de nada, pero me invitó mi hermana y vine a probar una clase", señaló. La primera vez que entró al box, con 13 años, se aterrorizó. Veía a los alumnos levantar pesas enormes desde el suelo hasta encima de los hombres, y sólo pensaba en la posibilidad de que uno de sus discos pesadísimos se le cayera encima. Sin embargo, unos meses después, ya con 14 años, se animó a probar.

En Antonella se conjugaron las condiciones físicas con una actitud que es fundamental para los deportistas de alto rendimiento. Ella siempre encuentra el momento para entrenar, y lo hace todos los días, incluso cuando su educación en una escuela técnica de doble turno o los compromisos sociales de cualquier adolescente tratan de inmiscuirse en sus planes.

Y así de firme se mantiene también con otros aspectos que no son negociables para su entrenador. "La técnica no se negocia", le repite él como un mantra. Y la acompaña para que crezca de menos a más, sin saltarse etapas ni arriesgarse a lesiones. "Algunos ven sus condiciones y me dicen que la suba de categoría, pero yo prefiero ir de a poco y por eso, en cada competencia que participó hizo podio", explicó.

Si bien en cada competencia la siguen los fotógrafos y hasta se ganó un pequeño club de fans en el ambiente del crossfit, Anto se ruboriza con cada halago y mantiene la voz suave de siempre. "Cuando fuimos a competir a Buenos Aires, después de cada entrenamiento, se ponía a hacer la tarea de la escuela", explicó su entrenador.