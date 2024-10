AOG Patagonia 2024: arrancó el evento que dejará $5000 millones en Neuquén

Feria OIL GAS (26).JPG La AOG Patagonia 2024 contó con más de 6 mil participantes en la primera jornada.

El evento va muchos más allá de la industria del gas y petróleo y posiciona a la ciudad de Neuquén y alrededores como un destino turístico, alrededor de esta convención petrolera. Fue de tal magnitud la feria, que por momentos costó transitar los stands al aire libre, por la cantidad de gente que seguía ingresando al predio.

AOG Patagonia 2024: "Todos del mismo carro"

En el salón Tromen del Duam, había más de 1000 personas para escuchar la apertura, a cargo del presidente, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) y del anfitrión, el gobernador Rolando Figueroa. También asistió su par de Río Negro, Alberto Weretilnek quien viene de anotarse un punto grande en la industria: el proyecto de la planta de GNL en Punta Colorada.

El mandatario provincial sintetizó lo que significa para la provincia, y en especial para el país, la AOG Patagonia 2024, en torno a Vaca Muerta, como una política de estado, sin divisiones y con pocos matices.

“En Neuquén hemos entendido que ya no existen más las divisiones entre partidos políticos. Quienes tienen el librito de dividir las cosas entre políticos se equivocaron de biblioteca, para la Argentina y para el Neuquén de hoy”, enfatizó Figueroa.

El gobernador llamó a todos a tirar el mismo carro, en función de explotar un horizonte de 30 años de hidrocarburos en Neuquén, para poder monetizar unas seis veces lo que representa el consumo de energía de Argentina y Chile, juntas.

“Hoy el país y la provincia se dividen entre los que quieren subirse arriba del carro, empujarlo y que a todos nos vaya bien, y los que se quedan abajo mirando, despotricando o poniendo palos en la rueda”, señaló.

"Todos los que estamos acá, creo, vamos a estar empujando del carro. Porque si todos no nos ponemos de acuerdo, estoy convencido de que esta generación se va a perder una gran oportunidad. Y no es solo una oportunidad de negocios. No es solo una oportunidad para la provincia del Neuquén. La oportunidad que se abrió ahora, es de poner de pie la Argentina" - Rolando Figueroa

El mandatario provincial también lanzó una advertencia para quienes pretendan sacar un rédito partidario, y frenar el desarrollo de la explotación no convencional, que hoy es el motor de la economía neuquina, y de las divisas que se generan para el país.

Feria OIL GAS (31).JPG El presidente de YPF, Horaio Marín en el stand conversando con los participantes y referentes de la industia.

“Todos los que estamos acá, creo, vamos a estar empujando del carro. Porque si todos no nos ponemos de acuerdo, estoy convencido de que esta generación se va a perder una gran oportunidad. Y no es solo una oportunidad de negocios. No es solo una oportunidad para la provincia del Neuquén. La oportunidad que se abrió ahora, es de poner de pie la Argentina”, concluyó.

Recorrida de victoria Villarruel

El evento nutrió a los jugadores de mayor peso en la industria de Vaca Muerta, operadoras, empresas de servicios y de todos los anillos.

Figueroa destacó además la importancia que tuvieron en el desarrollo de la formación no convencional a los dos exgobrenadores de Neuquén, que estaban sentados en la segunda fila del evento: Jorge Sapag, a quien se le atribuye hacerle presentado el proyecto a Cristina Kirchner, y Omar Gutiérrez, quien estuvo en la fase de evolución y aprendizaje de todo el sistema en Neuquén.

Al final de la Expo AOG Patagonia 2024 hubo una sorpresa: la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel comenzó a recorrer los stands ante el saludo del público y los empresarios. Se desconocía la agenda de Villarruel durante esta jornada, y finalmente reapareció en el evento más importante de Neuquén.