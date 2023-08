Atacaron a piedrazos el tren y una nena fue herida en un ojo

“Comentó el guardia de la formación del tren que el hecho había sucedido en el sector de Pulgas, entre Láinez y Leguizamón. Por una cuestión de protocolo siguen el recorrido un poco más. Cuando, tanto el guardia como el chofer, son anoticiados de lo que le sucedió a la menor en su ojo, ya habían pasado la parada en Ignacio Rivas y 12 de Septiembre, entonces recién pudo parar en la de la ETON”, agregó Guevara.

Inmediatamente convocaron a la ambulancia del SIEN y el médico que le realizó las primeras atenciones decidió derivarla al hospital Castro Rendón porque detectó un objeto extraño dentro del ojo.

Tren del valle- piedrazo- nena- lesionada- niña.jpg

“Se le iba a hacer un examen minucioso con un oftalmólogo, no podría decir si peligra o no su vista porque no tuve información actualizada”, señaló el comisario.

Confirmó que tanto la madre como la niña son del barrio Provincias Unidas, del este de la ciudad, y se dirigían hacia el oeste.

Guevara indicó que todavía no está presentada la denuncia formal en la comisaria, dado que la madre estaba ocupada con la atención del estado de salud de la niña. Estiman que la presentará en esta jornada, al igual que las autoridades del Tren del Valle.