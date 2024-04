ATE denuncia bajas masivas de los afiliados del ISSN

Carlos-Quintriqueo.jpg Carlos Quintrique se mostró preocupado por el futuro de ISSN.

No obstante, cuando los afectados fueron a realizar el reclamo en la página oficial de la obra social, les indicaban que se acercaran con su último recibo de sueldo a la delegación más cercana o a la sede central entre el horario de 7 a 13:30, franja horaria en que los mismos empleados se encuentran en sus puestos de trabajo. "Nos parece, un despropósito la actitud de la gente del ISSN porque si es un error de ellos deberían subsanarlo y no el trabajador andar justificando que es afiliado a nuestra obra social, más teniendo en cuenta que son compañeros de 20 años, 25 años de antigüedad dentro del Estado", observó Quintriqueo.

Durante la jornada del miércoles detectaron "un sinnúmero de compañeros y compañeras que hoy están sin cobertura producto de algún artilugio de quien conduce la obra social, tanto el administrador como el secretario general de bajarlos".

"A todos los compañeros y compañeras que dieron de baja les realizaron la retención de los aportes, se le descontó y hoy no tiene acceso a ningún tipo de servicio. Cuando van a hacerse una consulta o una prestación, se encuentran con que no figuran como afiliados a la obra social", aseguró.

Los gremios dicen que la comuna tiene un convenio de exclusividad con el ISSN y que peligran tratamientos médicos. El gremialista aseguró que los coseguros y el plus siguen cobrándose cuando no debería ser así.

El temor de los trabajadores del Estado por el futuro de ISSN

Quintriqueo, señaló: "Lo que vemos por parte del administrador del secretario general de ISSN es que tienen una política de vaciamiento de la obra social, están buscando que el afiliado despotrique sobre el ISSN y terminemos siendo como IPROS en Río Negro. Buscan que terminemos en una prepaga, que tal vez, alguno de ellos tenga la intensión de que esto se convierta en una prepaga".

Además, observo que "hay un lineamiento nacional de arrebatar las obras sociales, de arrebatar las cajas de jubilaciones y terminar haciendo negocios. Me parece que va en esa línea porque si no no tiene explicación". "La preocupación que tenemos es que hoy todo este desprestigio que están creando sobre nuestra obra social, no va a ser que están tramando llevársela hacia el camino de la prepaga. Vemos un panorama complicado para adelante", analizó.