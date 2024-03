ISSN: ¿cuándo se paga el coseguro médico?

"Ambos, en este estado de vulnerabilidad que tiene la población por el aumento de la inflación tan descontrolado los últimos meses, constituyen una barrera al acceso a las prestaciones en el momento que los afiliados las necesitan", sostuvo Daglio.

ON - Daniel Daglio Instituto Seguridad Social Neuquen (2).jpg Omar Novoa

Es a partir de ello que el titular de la obra social de la provincia afirmó que desde el ISSN tomaron la decisión de que, cuando un afiliado necesita hacer una consulta o una práctica médica, no tenga que pagar nada y que "el coseguro lo va a pagar el mes posterior de realizada la práctica, de acuerdo a sus posibilidades".

En cuanto a ese trámite, se podrá hacer a través de la oficina virtual del instituto, por medio de billeteras virtuales y tarjetas o, autorizando un descuento por planilla. "En caso de que ninguna de estas alternativas pudiera funcionar porque la persona está en estado de vulnerabilidad y no dispone del dinero, el ISSN le podrá financiar un plan de pago de 3 a 6 cuotas sin interés", sostuvo.

Diálogo con los colegios profesionales por el coseguro

Además, recordó que es una medida que ya lleva un mes, pero siguen existiendo algunos prestadores que oponen resistencia, a pesar de que sea un acuerdo al que llegaron con los colegios de profesionales.

"Nosotros estamos empezando un camino de dialogar con todos aquellos que no acepten estas condiciones a pesar de haber sido firmadas por el colegio, porque queremos persuadirlos de que esto es lo que necesitan los afiliados. En el último de los casos, el que no acepte será dado de baja de la cartilla de prestadores de ISSN", afirmó.

ISSN Instituto de Seguridad Social de Neuquen (1).jpg Claudio Espinoza

"Esta es una medida que no tiene marcha atrás porque es para bien de los afiliados que en este contexto, si no pueden pagar no se hacen la práctica. Hay estudios como una resonancia magnética, por ejemplo, que el coseguro es de 40 mil pesos o 30, y si no lo tenés en el momento no te lo haces. Lo que queremos que el afiliado esté tranquilo, que el instituto lo va a cuidar", concluyó.

Por otro lado, resaltó que el plus es de 1000 pesos por práctica de médico clínico y que, si a algún afiliado le hacen un cobro indebido, tiene que hacer la denuncia para que ISSN tome el reclamo.