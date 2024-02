Cambian las reglas de juego para los prestadores del ISSN

El titular del ISSN aclaró que se trata de un programa "a favor de los pacientes, y no en contra de nadie". Los detalles de la resolución.

Para hacerlo efectivo, la obra social canceló todas las deudas prestacionales "de más de 60 días de presentada la factura, no habiendo ninguna deuda vencida al día de la fecha".

También anticipar el pago de las prestaciones bajo contrato que estén vigentes, tanto de internación como de prácticas profesionales de 60 a 30 días de presentada la factura (se abonará el 50% la primera semana y el restante 50% la tercera semana del mismo mes).

El ISSN aumentará aumenta al 30% el importe que corresponde a gastos y honorarios de las prestaciones de Internación, prácticas y consultas a partir de la facturación de febrero de 2024, que se suma al 6% de aumento del mes de Enero de 2024. Incluso está previsto otro incremento del 10% en marzo.

Todo esto tiene el propósito de que los afiliados no tengan que realizar ningún pago al momento de la consulta, práctica o internación. "Esto no es una caza de brujas", aclaró Daglio a LMN. Pero la resolución prohíbe el cobro de plus o pagos extras.

Se aclara también que los profesionales que realicen cobros extras no serán sumariados, pero si deciden continuar cobrando un plus dejarán de pertenecer a la cartilla de prestadores habilitados. Tal disposición no alcanza al co-seguro que históricamente pagan los afiliados por una consulta o práctica. Pero cambian los procedimientos.

En tal sentido, el afiliado puede habilitar su incorporación al pago mensual (para el caso de los adherentes); o bien, habilitar su descuento por planilla (para el caso de los titulares). Si lo necesita, podrá solicitar un plan de cuotas que tramitará en las delegaciones del ISSN o transferir a Instituto por Mercado Pago.

Daglio informó que se habilita un canal de denuncias sobre el cobro de plus en las delegaciones locales. Los afiliados pueden presentarse y llenar un formulario, para luego firmarlo. Tal escrito dará origen a una investigación. Para esto, no será necesario que los pacientes aporten recibo del pago del plus emitido por el profesional.

Daglio enfatizó que no se trata de "una cruzada contra los profesionales", sino que los afiliados del ISSN no tengan ningún "obstáculo económico" cuando tienen la necesidad de acceder a una consulta. "Este es el sentido del programa", aseveró el titular del ISSN.

"Vamos a solicitar a los afiliados que denuncien el cobro de honorarios que no corresponden, para que el Instituto investigue. Esto significa llamar al profesional, saber qué pasa, ver si hay que adecuar valores, ver cómo hacemos para que todos los profesionales jueguen con estas nuevas reglas de juego en favor". Daniel Daglio, titular del ISSN.

En diálogo con LMN, consideró que los honorarios de los profesionales "están a valores de mercado" y agregó: "A mi criterio son buenos en relación a lo que pagan otras obras sociales, de la mitad para arriba". Lo que sucede, según reconoció, es que "vivimos en un país pobre donde no alcanza el ingreso y tenemos un alto grado de insatisfacción por la inflación y lo que se deprecia el salario día a día".

Advirtió, además, que el ISSN tiene el diálogo abierto con todos los sectores particulares. La idea, indicó, es "poner la lupa" en cada uno de ellos, evaluar las necesidades que presentan y ver si alguno quedó "muy rezagado". Y prosiguió: "Dentro de la misma especialidad hay diferencias, no todo se resuelve en una consulta".

¿Son posibles los reintegros?

A diferencia de otras obras sociales particulares, en el ISSN no es posible el reintegro luego de realizar un pago extra a los profesionales. Daglio habló de "un cambio de juego" para que los afiliados no tengan que pagar un plus de forma directa para acceder a la consulta o la práctica.

Insistió con la idea de garantizar la accesibilidad de los afiliados para que no queden librados a la suerte de profesionales que cobran en función de sus pretensiones particulares. "Sería más fácil abandonarlos y que cada uno cobre lo que quiera, pero no es ética. Este camino fue desechado. El que proponemos es arduo, complejo, pero creemos que será exitoso. Es con los profesionales, no contra ellos. Una medida a favor de los pacientes, no en contra de...", finalizó.