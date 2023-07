Aumento para las empleadas domésticas: "No pagarlo es explotación"

La representante de las trabajadoras contó que en las redes sociales estaban circulando escalas salariales que no correspondían a lo acordado. “Nosotros todavía no tenemos valores. Hasta que el Ministerio de Trabajo de la Nación, no realice las homologaciones, no vamos a dar valores. Dentro de dos días que va a salir el boletín oficial”, señaló.