Bancarios llegaron a un acuerdo: los sueldos en Neuquén arrancan en 1.200.000 pesos

Hay unos 1.800 trabajadores bancarios en toda la provincia y, para alcanzar los acuerdos, el gremio realiza las reuniones directamente con las diversas cámaras bancarias. "Nosotros tenemos acá en particular algunos ítems que no están en el Convenio Colectivo de Trabajo y eso lo hemos ido trabajando año a año con cada banco, como por ejemplo, la zona desfavorable. En el Banco Provincia del Neuquén tenemos 40%, 50%, 60%, según donde viva. Este año por primera vez se está pagando la guardería a los hombres en todo el país que tengan hijos, pero desde el BPN la venimos cobrando hace 10 años", aseguró el secretario.

Banco-galicia-depósitos-página-16.jpg Los sueldos de los bancarios en Neuquén arrancan en 1.200.000 pesos. Agustín Martínez

Impacto del impuesto a las ganancias para los bancarios

Con respecto a la reimposición del impuesto a las ganancias que pretende el presidente Javier Milei a través de la Ley Bases que se debate en el Congreso, Soto resaltó que "es un golpazo fuerte" y que "todavía no vamos a bajar los brazos".

Según explicó, evaluarán posibles medidas de protesta antes de que el proyecto se trate en el Senado. "Si se aprueba tal como se viene leyendo la ley y con las deducciones que se han sacado con esta ley, hay un montón de gastos que nosotros ya no podemos deducir. Un bancario hoy por hoy que tenga 10 años de antigüedad, ya paga ganancias". En este sentido, señaló que -de sancionarse- un 90% de los trabajadores bancarios estará afectado por el impuesto.

Falta gente en el BPN

A raíz de la pandemia de coronavirus, durante el 2020-2021, muchos bancos achicaron su masa salarial con acuerdos con los empleados. "Ahí nosotros lamentablemente no tenemos mucha intervención, porque acuerda la empresa con el empleado en la Secretaría de Trabajo y no podemos hacer mucho. Pero sí hemos garantizado al empleado que no quiso llegar a ese acuerdo, que se quede trabajando", indicó el gremialista, quien consideró que actualmente los bancos están en un "proceso vertiginoso".

"Hoy, por ejemplo, en el Banco Provincia del Neuquén ya estamos teniendo muchos problemas de atención al público, porque lo que se llamaba la 'nueva normalidad' donde pensaban que la gente iba a aprender o iba a confiar en los canales alternativos, no pasó. Una vez que se levantaron las restricciones la gente volvió al banco", mencionó el referente gremial y sumó que "en el BPN hoy por hoy nos está haciendo falta que contraten más personas".