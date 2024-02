Becas Gregorio Álvarez: los candidatos ya duplican el cupo de la provincia

De ese total, continúan en alza las inscripciones concretadas para el nivel obligatorio (inicial, primario, y secundario) con 11.136, y el nivel superior, 1.600. En el ranking de localidades de donde proviene la mayor cantidad de inscripciones sigue liderando la capital con unas 4.759 postulaciones finalizadas; Zapala, 1.014; y Cutral Co, 771.

El orden continúa con Plottier, Chos Malal, Centenario, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, y Aluminé. En tanto, se recibieron inscripciones de zonas rurales como Los Menucos, Los Alazanes, El Salitral, Charra Ruca, paraje Chapua, Pichi Neuquén, Naunauco, Ñorquinco, Quintuco, Huarenchenque, entre otros.

A fin de garantizar el acceso al programa, el gobierno provincial dispuso distintos puntos de inscripción en más de 50 comunas, y en comisiones vecinales de la ciudad capital. Además, continúa el trabajo interministerial para llegar a las comunidades mapuches, con el objetivo de acercar información y asesoramiento a esta población para que puedan postular a las becas.

becas gregorio alvarez.jpg

Este programa tiene previsto una etapa de ponderación y evaluación de las solicitudes -luego del cierre de las inscripciones que se extiende hasta el 14 de febrero- de la que surgirá el listado de aspirantes definitivo que cumplieron con los requisitos para acceder al programa. Sobre este listado se trabajará con los principios de redistribución de oportunidades y regionalización, para postulantes provenientes de sectores más vulnerables.

Hay distintas líneas de aportes a estudiantes de todos los niveles, con 10.200 becas disponibles para el ciclo lectivo 2024.

El plan provincial Redistribuir Oportunidades, becas “Gregorio Álvarez”, plantea tres líneas de becas: las Ordinarias, que consisten en aportes que se renuevan automáticamente para el siguiente año, siempre que el estudiante mantenga los requisitos de admisión; Extraordinarias, que están orientadas a la educación formal y no formal, a través de un aporte económico excepcional en función de la situación económica-social del estudiante, para garantizar su incorporación, permanencia y continuidad; y por último, las Extraordinarias de Reinserción, que buscan favorecer el ingreso al sistema educativo formal y no formal de estudiantes que abandonaron o nunca pudieron iniciar sus estudios.

becas Gregorio Alvarez (1).jpg

La convocatoria se lanzó el pasado 24 de enero y, sólo en el primer día, unos 8 mil niños y jóvenes neuquinos se anotaron para recibir aportes que los ayuden a continuar sus estudios. Desde el gobierno provincial aclararon que las becas tendrán distintas modalidades, según se trate de nivel inicial, primaria, secundario o para aquellos que quieran seguir carreras técnicas o formarse en profesiones consideradas estratégicas para la provincia.

Los requisitos para anotarse

Para acceder al beneficio hay que cumplir una serie de requisitos, que se modifican según cada caso.

La directora provincial de políticas socioeducativas y equidad, Amalín Temi, aclaró que se va a exigir a los estudiantes de nivel superior que hayan terminado el nivel medio sin tener materias previas por rendir, aunque este requisito se pondrá en pausa al menos por un año. "No podemos exigir lo que no acompañamos en esta primera convocatoria pero, a partir de la primera cohorte, se va a exigir que no tengan materias por rendir", aclaró.

Será requisito que los beneficiarios sean nativos de la provincia de Neuquén o que acrediten al menos cinco años de residencia en la provincia. Durante el acto, el gobernador explicó que todos los habitantes que se mudan a la zona son considerados neuquinos, pero que van a poner prioridad en los que tienen más trayectoria en la región, ya que el número de becas es limitado a 10 mil estudiantes.

Para anotarse en el programa, hay que hacer click en el siguiente enlace.