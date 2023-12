Pelea en el paro de colectiveros.mp4

Gabriel Zeballos, secretario gremial, dijo que desde la organización no avalaban la medida de fuerza, porque los despidos se hicieron dentro del marco legal. "En caso contrario, deberíamos tomar una medida, pero no podemos dejar una ciudad sin servicio sin saber", agregó.

En el lugar se hizo presente la Policía de Río Negro, que llevó detenidas a dos personas.

El paro de colectivos

Un grupo de trabajadores de COLE inició un reclamo con un bloqueo en la base de la empresa, en Cipolletti, por lo que este lunes a la mañana los colectivos no circulan en Neuquén.

Jorge Mellado, uno de los trabajadores, denunció en LU5 que desde el desembarco de las nuevas empresas "tenemos 50 despidos". En su caso, lo despidieron el pasado viernes y se enteró cuando fue a trabajar. Según dijo, "en las últimas semanas hubo 10 despidos".

"Hay compañeros que están trabajando y no sabemos hasta cuándo porque cada vez que recibimos un llamado de Recursos Humanos que nos tenemos que acercar a la oficina venimos con el miedo de que por ahí estamos despedidos", lamentó.

Denunció, además, que no cuentan con el acompañamiento de la UTA Neuquén, por lo que reclamaron la intervención gremial en el conflicto, en un contexto de diferencias políticas entre las distintas facciones. "Tal vez sea porque pensamos diferente, porque no estamos de acuerdo por ahí con la política de trabajo y las políticas gremiales que hoy por hoy está teniendo", admitió, tras ser consultado por el motivo por el que la UTA no intervino.

colectivos (1).jpg

Mellado relató que, en su caso, fue despedido sin causa el viernes pasado junto a otros 3 trabajadores y se enteró cuando fue a trabajar. "Vengo a tomar servicio a las 6 de la mañana, yo tengo que salir a las 7 con mi recorrido, llego acá y no me dejaron tomar servicio. Me notificaron verbalmente que estaba desvinculado", contó el hombre, quien lleva ocho años trabajando en la empresa.

"Traté de pedir un motivo por el cual había sido mi despido y no me supieron explicar porqué (...) Yo tengo una familia como todos los compañeros que fuimos despedidos, tenemos una familia atrás", lamentó.

El hombre aseguró que están a la espera de mantener una reunión y una respuesta positiva frente al reclamo. "Creo que, como mis compañeros, venimos haciendo las cosas bien y creo que no merecemos esto", concluyó.

Mellado dijo que los trabajadores despedidos pertenecen tanto a KoKo como a Expreso Tigre Iguazu, las dos empresas a cargo de la concesión de COLE.