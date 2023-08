Bodega Familia Schroeder festeja el mes del Pinot Noir en el Alto Comahue

Este sábado, a partir de las 17, comenzaron las propuestas para toda la familia . “Primero hicimos una sopa de letras. Los más chiquitos se entretenían jugando, uno de los premios eran descuentos en la compra de cualquier vino, entonces los premios eran sí o sí para los adultos, pero a ellos no les importaba y se re divertían”, contó a LMNeuquén Noelia, una de las colaboradoras de la bodega.

Fue así como de a poco comenzó a acercarse gente, primero algunos curiosos y luego directos interesados en poder probar la variedad ofrecida. “Yo dije: ‘Cuanto movimiento que hay acá ¿Qué habrá?’. Y cuando vi que eran los vinos de Schroeder me quedé. Yo estuve en la bodega y son riquísimos. Ahora no puedo probar esta variedad solo porque tengo que manejar, pero mi señora sí puede”, aseguró Gerardo, una de las personas que llegaron al stand.

Bodega Familia Schroeder en Alto Comahue (4).jpg Claudio Espinoza

Como él se acercaron varias parejas y familias. “Yo voy a ser el conductor designado para que mi papá pueda probarlo”, bromeó uno de los jóvenes que estuvo en el lugar.

Luego probar el Pinot Noir muchos quisieron comprar ahí mismo una botella. “Nunca había tomado este, si ya conocía algunas cepas y me parecen muy ricas. Las chicas son muy amables, les pregunté sobre esta variedad y me explicaron que es propia de la Patagonia y como las condiciones climáticas y ambientales hacen que sea especial. Además, cuando lo probé, me encantó. Voy a entrar a la página para poder comprarlo”, dijo, Juan, otro de los degustadores.

“Conozco algunas variedades de los vinos de la bodega y me gustan mucho. Quería comprar acá, pero hoy solo se puede degustar. Lo bueno es que pude llevarme un cupón de descuento”, observó María, otra participante del evento.

Bodega Familia Schroeder en Alto Comahue (8).jpg Claudio Espinoza

En tanto, otras personas se llevaron folletos para conocer la pluralidad de los productos de la bodega. "La verdad servimos más copas de las que creímos que íbamos a servir. La gente fue muy amable, por momento eran un montón y todos muy respetuosos esperando que los pudiéramos atender y ofrecerles su copa”, contó Noelia.

Por último, observó que: “Charlaban entre ellos de los que les parecía el Pinot Noir. La verdad que estamos muy contentas con la recepción que tuvimos hoy. Lo bueno es que vamos a tener actividades durante todo el mes, así que pueden acercarse”.

Mes de Pinot Noir - Bodega Familia Schroeder.mp4

Pinot Noir Patagonia

Se trata de un vino emblema de la Patagonia, ya que las condiciones climáticas de esta zona, así como también la amplitud térmica, la baja humedad y el viento favorecen el desarrollo de una uva de calidad.

Además, gracias a los vientos existe una excelente sanidad. Su versatilidad permite elaborar diferentes estilos. Se trata de una variedad de hollejos finos que, debido a los fuertes vientos patagónicos, se engrosan dando más color y aromas.