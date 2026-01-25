Brigadistas neuquinos se suman a combatir los incendios forestales en Chile

Un grupo de 18 personas, entre brigadistas y personal de salud, arribó a Chile, enviados por la Secretaría de Emergencia de Neuquén.

Chile se encuentra viviendo uno de sus peores incendios forestales , afectando a la región de Ñuble y Biobío con 21 muertos y más de 40.000 hectáreas afectadas. En el marco de este desolador panorama, la Secretaría de Emergencia de la provincia del Neuquén aportó su ayuda con brigadistas, vehículos operativos y una ambulancia.

Un grupo de 18 personas entre brigadistas y personal de salud arribó a la región de Ñuble este domingo. "Para nosotros es un orgullo muy grande de representar a Neuquén y Argentina. La verdad qu e es muy doloroso lo que está pasando y venimos más que nada a darle un respiro a la gente de Chile , que pueda descansar un poco y nosotros seguir", expresó Roy Barrera, encargado de la delegación argentina.

Según reveló este jueves en rueda de prensa el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en las últimas horas se confirmó el hallazgo de una nueva persona fallecida , víctima de la tragedia que azotó Lirquén , en la región de Bio Bío. Como consecuencia de los incendios, más de 20.000 personas resultaron damnificadas , 817 viviendas destruidas y más de 40.000 hectáreas calcinadas en Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital.

Sebastián Vergara, subsecretario de Bienes Nacionales de Chile, agradeció "en nombre del gobierno de Chile a estos 17 mujeres y hombres que cruzaron la cordillera de manera desinteresada, con mucha voluntad, a combatir este incendio". Los neuquinos trabajarán en conjunto con los brigadistas y bomberos que están actualmente combatiendo los incendios forestales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Delegación Presidencial Ñuble (@dprnuble)

"Tenemos todavía 21 incendios de combate"

Según detalló el ministro a raíz del balance que realiza el Gobierno, las cifras dan cuenta de 544 personas albergadas, aunque el número varía durante el transcurso del día. A su vez, son 14 los albergues que se encuentran operativos, con 20.278 personas damnificadas y 817 viviendas quedaron destruidas.

"Hay 93 aeronaves que están trabajando en las regiones de Ñuble, Bío Bío y La Araucanía, y se ha transportado más de 130 toneladas de ayuda”, indicó.

"Tenemos todavía 21 incendios de combate, los más importantes el incendio Perales Bío Bío en Ránquil; Monte Negro también en Quillón; Rahuel Bajo en Ránquil; San Lorenzo en Quillón; así como Trinitarias en Concepción, Rancho Chico también en Concepción, Rucagüe Sur en Laja; y San Lorenzo en Florida, en la región de Bío Bío, pero también afectando parte de la de la región del Ñuble”, precisó el ministro.

incendios chile (5)

El incendio forestal "no está controlado al 100%"

El presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, actualizó a través de una entrevista con la radio chilena La Pauta, el estado de situación de las zonas más afectadas donde los bomberos continúan controlando el fuego.

"La situación es bastante más calmada que la madrugada del sábado", señaló. Field aseguró que son alrededor de 3.300 los bomberos que llegaron al lugar para combatir las llamas. "Llegamos a movilizar a bomberos desde la Región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, junto a los de Bio Bío y Ñuble", detalló.

Aunque muchas delegaciones se han ido retirando en el transcurso de la semana ya que "el incendio ha ido bajando", aseguró que de igual manera "no está controlado al 100% porque esto depende de las condiciones meteorológicas".