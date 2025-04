Búsqueda desesperada de una joven madre de Rincón de los Sauces: podría estar en Neuquén

Rincon-de-los-sauces-hospital-2.jpg

Lo que sobresaltó a su familia, esta vez cuando había pasado un día de su ausencia, es que la joven estaría en Neuquén, a 240 kilómetros de distancia.

"Yo tomé cartas en el asunto porque recibí una llamada telefónica de un número que no tengo en mi agenda", señaló Natalia y recordó que fue cerca de las doce del mediodía cuando atendió y del otro lado escuchó a su hija que lloraba y gritaba: "estaba desbordada, en la llamada llorando me dijo estoy en Neuquén cuando vuelva voy a buscar a mis hijos".

Ante la pregunta de qué haciendo en dicha localidad y afirmar que iba a mandar a la policía buscarla, su hija cortó. Luego, en una segunda llamada dijo "voy derecho a buscar a mis hijos". Acto seguido, lo que hizo Natalia fue avisar al padre de Natalia para que lo tuviera en cuenta y avisaron al hospital de Rincón de los Sauces, quienes se encargan de su tratamiento médico.

"El padre estaba en horario nocturno de trabajo y no hizo la denuncia, lo que hicimos con mi otra hija fue tratar de comunicarnos con el número desde el que me llamó pero no nos atendían", dijo con angustia Natalia y agregó que en la tarde tuvieron suerte. A pesar de que fue evasiva, y le dijo "no sé nada", dedujo por su tono de voz que era una señora mayor y cuando le preguntó de dónde era contestó Neuquén.

"La policía ya se puso en contacto con esa persona, después mi hija volvió a hacer una llamada, y le dijo que ella la encontró en el centro o no sé qué lugar de Neuquén, estaba llorando y le pidió prestado el teléfono", recordó la madre que en ese momento tomó la decisión de empezar a publicar su foto por estado de WhatsApp y en redes sociales.

A raíz de la denuncia que ya fue radicada por el papá de la joven esta mañana, aseguró que aguardan el alerta Nati con el pedido de ubicación: "es raro que la policía todavía no lo haya publicado", dijo la mamá de la joven desaparecida.

Consultada sobre las sospechas de cómo podría haber llegado hasta Neuquén, Natalia dijo un oficial se puso en contacto con ella: "habían averiguado y descartaban la movilidad por transporte de pasajeros, ni colectivo, ni taxi".