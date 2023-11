Búsqueda de Rosana: el reclamo de la intendenta de Plottier a la Justicia

"Sus familiares radicaron la denuncia ayer (por el jueves 23 de noviembre) y hasta el momento lamentablemente no tenemos novedades. Es preocupante la situación, yo estuve con su mamá que está realmente acongojada, al igual que sus hermanos y toda la familia. Ellos manifestaron hechos de violencia que ha sufrido Rosana y temen lo peor", postuló.

Tras remarcar la buena predisposición de la Policía, Ruiz contó que después de las 13 un equipo de apoyo se sumó a las tareas de rastrillaje que se están realizando "en la zona del río".

rosana mabel artigas.jpg

"Estamos esperando que la fiscal Lucrecia Sola dé la orden de allanamiento de los dos domicilios para descartar cualquier situación", dijo al contar que según recordó la mamá de Rosana, su hija había sido secuestrada por su ex en una oportunidad.

"Estamos ansiosas esperando la orden de la justicia, que acelere los procesos porque hay una desesperación por parte de la familia para allanar los domicilios de la ex pareja como la de su mamá para descartar que ella esté en algunos de esos lugares", remarcó.

"Esperemos encontrarla con vida, que esté refugiada en algún lugar; que esté sana y salva y que esto no sea más que un susto", expresó.

Al ser consultada sobre si en el Municipio se sabía de la situación de violencia que padecía Rosana, la intendenta contestó: "No, ella lo manifestaba entre sus seres más cercanos. Excepto una denuncia que radicó en el mes de enero de este año, después no hizo ningún tipo de denuncia posterior. Eso también llama la atención, por lo cual no hay antecedentes, que es lo que también nos preocupa. Ella ha estado sufriendo esta situación en soledad, sin poder radicar la denuncia en comisaria o en Desarrollo Social para alertarnos".

Por su parte, la concejala Claudia Namuncurá recordó que la última vez que se supo algo de Rosana fue el miércoles pasado a las 10 de la mañana. "Fue la última vez que se comunicó con su mamá, su hermana y su hijo", dijo.

Luego de elogiar la labor de la Policía, la edil expresó: "El subcomisario Juárez está entrevistando y buscando los datos necesarios para poder armar los fundamentos para la fiscalía. Se está trabajando intensamente, nosotros como municipio aportamos todos los datos necesarios para que los vecinos se queden tranquilos".