CALF pone en marcha un plan para frenar el robo de energía en Neuquén

La cooperativa CALF inició un plan para detectar y suspender las conexiones irregulares en distintos puntos de la ciudad de Neuquén . Desde la entidad, aseguran que el objetivo no es perseguir el castigo, sino buscar la equidad en el servicio de energía.

Además, los consumos no registrados implican un agravio económico, ya que los gastos de energía que no son abonados por los usuarios terminan siendo sostenidos por todos sus asociados. "La energía robada no se factura, pero debe ser pagada por CALF al mercado mayorista, cuando algunos consumen sin pagar el resto termina sosteniendo el sistema", expresó.

Indicó que CALF tiene una responsabilidad legal institucional, ya que está obligada a controlar el uso correcto del servicio y actuar ante las situaciones de fraude. "No se hace esto para castigar, sino para corregir una situación, ordenar y dar una oportunidad real de regularizar a quienes quieran formalizar el acceso a la energía", aclaró.

Es por ello que tolerar estas prácticas atentan contra los principios cooperativos de equidad, responsabilidad y sostenibilidad, poniendo en riesgo familias y rompiendo la igualdad entre vecinos.

En cuanto a la dimensión social, el representante de CALF comentó que realizan trabajos en conjunto con el Estado y distintas organizaciones para buscar soluciones justas, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad.

El subgerente, reconoció que si bien antes se veían muchos casos de fraude en los asentamientos, actualmente les llama la atención el crecimiento de las irregularidades en la zona céntrica, sobre todo en locales gastronómicos.

¿Qué implica el plan de CALF?

El reordenamiento del área operativa contempla:

• Relevamientos sistemáticos en zonas identificadas con alto nivel de irregularidad.

• Verificación técnica de los medidores y acometidas.

• Suspensión inmediata del suministro en casos de fraude o conexión ilegal.

• Canal de atención para regularizar situaciones de manera voluntaria.

Una vez descubierta la irregularidad, se actúa en consecuencia, librando un acta que implica que el responsable abone no solo una multa, sino también los costos del operativo realizado.

"Nuestro objetivo final es prestar el mejor servicio a nivel país como distribuidora eléctrica", afirmó Auterio.

También, hizo un pedido a los vecinos y vecinas de Neuquén a denunciar este tipo de situaciones, que pueden detectar al ver las conexiones ilegales y también al sufrir bajas de tensión en el suministro. "Lo más importante es que entiendan que esto no es para perjudicar a nadie, lo único que queremos es que la gente declare y pague lo que consume", expuso.