Caos de tránsito cerca del aeropuerto de Neuquén por reclamo vecinal

Este miércoles por la tarde, vecinos de barrio Ferroviario y alrededores realizaban una protesta en reclamo por servicios.

Un grupo de vecinos de barrios Ferroviario, Aeroclub y Las Américas cortaban la calle San Martín , en inmediaciones del aeropuerto internacional Presidente Perón , causando numerosos inconvenientes en el tránsito.

Los frentistas reclaman por la obra de gas en el sector, lo que afecta a varios domicilios, desde hace dos décadas.

El corte comenzó alrededor de las 15 horas, causando varios problemas en el movimiento vehicular en esa salida de la ciudad, y el acceso desde la estación aérea. Los vehículos estaban siendo desviados por Zeballos.

transito aeropuerto

La Policía ya había emplazado a quienes protagonizaban la protesta de desalojar la calzada.

El reclamo de los vecinos

Los vecinos reclaman por la regularización no solo del servicio de gas, sino también del agua y las cloacas. "No tenemos gas, no tenemos agua, estamos todos enganchados y todos tenemos pozo ciego", dijo Carlos, un vecino que integra el grupo en diálogo con LM Neuquén.

Según contaron, en el barrio Ferroviario son 120 familias, en el Aeroclub 400 y en Las Américas 80. "Somos un montón", dijo Magalí, otra vecina.

Hace poco más de un año, el 4 de marzo de 2025, los vecinos del barrio Ferroviario hicieron un reclamo similar, cortando la calle San Martín a la altura del Neuquén Rugby Club. A raíz de eso, desde la municipalidad se comunicaron con ellos y se comenzaron las gestiones para hacer las obras de gas.

"Salió licitado de que nos iban a poner el gas, que es algo que venimos pidiendo, que nos prometieron y no ha pasado nada y es lo que queremos respuestas de por qué no empiezan con las obras", reclamaron.

Reclamo Obra Gas Vecinos Barrio Ferroviario (3) María Isabel Sánchez

"Que se acerque algún concejal o el gobernador o el intendente que se acerque a hacerse cargo. Que se acerquen a dar unas explicaciones por qué no empiezan con las obras", dijo Magalí.

"Hace un año vino Marco Zapata con un proyecto que nos dice y nos garantizaba que íbamos a tener ya este año el gas. Midieron, se tomaron mensuras de los terrenos en el barrio ferroviario, se han corrido de las ochavas, los vecinos se han acomodado como corresponde y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. No nos acercó ni siquiera el número de pedido que tenía según él en su proyecto" apuntaron.

A eso de las 16:15, los vecinos recibieron un mensaje del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Los convocaron a una reunión en la sede de Teodoro Planas a las 13.

Alrededor de las 18:30, los vecinos levantaron el corte por iniciativa propia.

Cómo es vivir sin gas: riesgo y tarifas elevadas en luz

"Lamentablemente, sabemos que molestamos al resto, sabemos que estamos molestando a otros vecinos, pero no nos queda opción que salir a la calle a reclamar lo que nos corresponde por derecho. Nadie quiere nada gratis", expresó Carlos. El hombre agregó que con la imposibilidad de calentarse y cocinar con gas hace que tenga que usar todo eléctrico. Afirmó que su última boleta de luz fue de $600.000.

Varios de los vecinos afirmaron que sus conexiones de luz, aunque estén regularizadas, no dan abasto para tener un termotanque, calefacción y cocina eléctricos, además de los electrodomésticos habituales.

Reclamo Obra Gas Vecinos Barrio Ferroviario (1) María Isabel Sánchez

"Los niños tienen derecho a tener una vivienda digna. Yo ya estoy cansada con la garrafa, con leñas", dijo Magalí.

La mujer, además, expresó que calefaccionarse a leña, además, implica un riesgo. "En el momento que los niños se quedan solos, ¿cómo prenden una salamandra en invierno? es un peligro y se están enfermando", dijo.

"Que nos cobren lo que nos tengan que cobrar en el servicio, pero que vengan y nos solucionen ese problema que tenemos ahora. Así como nos pusieron la luz hace 3 años atrás que la peleamos de nuevo y nos prometieron de que sí y salimos licitados", agrego.

"Hay niños, hay ancianos, hace frío, es una realidad, no estamos pidiendo nada de otro mundo, no queremos nada regalado", cerró Magalí.