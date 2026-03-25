Caos de tránsito cerca del aeropuerto de Neuquén por reclamo vecinal

Este miércoles por la tarde, vecinos de barrio Ferroviario y alrededores realizaban una protesta en reclamo por servicios.
Un grupo de vecinos de barrios Ferroviario, Aeroclub y Las Américas cortaban la calle San Martín, en inmediaciones del aeropuerto internacional Presidente Perón, causando numerosos inconvenientes en el tránsito.
Los frentistas reclaman por la obra de gas en el sector, lo que afecta a varios domicilios, desde hace dos décadas.
El corte comenzó alrededor de las 15 horas, causando varios problemas en el movimiento vehicular en esa salida de la ciudad, y el acceso desde la estación aérea. Los vehículos estaban siendo desviados por Zeballos.
La Policía ya había emplazado a quienes protagonizaban la protesta de desalojar la calzada.
El reclamo de los vecinos
Los vecinos reclaman por la regularización no solo del servicio de gas, sino también del agua y las cloacas. "No tenemos gas, no tenemos agua, estamos todos enganchados y todos tenemos pozo ciego", dijo Carlos, un vecino que integra el grupo en diálogo con LM Neuquén.
Según contaron, en el barrio Ferroviario son 120 familias, en el Aeroclub 400 y en Las Américas 80. "Somos un montón", dijo Magalí, otra vecina.
Hace poco más de un año, el 4 de marzo de 2025, los vecinos del barrio Ferroviario hicieron un reclamo similar, cortando la calle San Martín a la altura del Neuquén Rugby Club. A raíz de eso, desde la municipalidad se comunicaron con ellos y se comenzaron las gestiones para hacer las obras de gas.
"Salió licitado de que nos iban a poner el gas, que es algo que venimos pidiendo, que nos prometieron y no ha pasado nada y es lo que queremos respuestas de por qué no empiezan con las obras", reclamaron.
"Que se acerque algún concejal o el gobernador o el intendente que se acerque a hacerse cargo. Que se acerquen a dar unas explicaciones por qué no empiezan con las obras", dijo Magalí.
"Hace un año vino Marco Zapata con un proyecto que nos dice y nos garantizaba que íbamos a tener ya este año el gas. Midieron, se tomaron mensuras de los terrenos en el barrio ferroviario, se han corrido de las ochavas, los vecinos se han acomodado como corresponde y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. No nos acercó ni siquiera el número de pedido que tenía según él en su proyecto" apuntaron.
A eso de las 16:15, los vecinos recibieron un mensaje del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Los convocaron a una reunión en la sede de Teodoro Planas a las 13.
Alrededor de las 18:30, los vecinos levantaron el corte por iniciativa propia.
Cómo es vivir sin gas: riesgo y tarifas elevadas en luz
"Lamentablemente, sabemos que molestamos al resto, sabemos que estamos molestando a otros vecinos, pero no nos queda opción que salir a la calle a reclamar lo que nos corresponde por derecho. Nadie quiere nada gratis", expresó Carlos. El hombre agregó que con la imposibilidad de calentarse y cocinar con gas hace que tenga que usar todo eléctrico. Afirmó que su última boleta de luz fue de $600.000.
Varios de los vecinos afirmaron que sus conexiones de luz, aunque estén regularizadas, no dan abasto para tener un termotanque, calefacción y cocina eléctricos, además de los electrodomésticos habituales.
"Los niños tienen derecho a tener una vivienda digna. Yo ya estoy cansada con la garrafa, con leñas", dijo Magalí.
La mujer, además, expresó que calefaccionarse a leña, además, implica un riesgo. "En el momento que los niños se quedan solos, ¿cómo prenden una salamandra en invierno? es un peligro y se están enfermando", dijo.
"Que nos cobren lo que nos tengan que cobrar en el servicio, pero que vengan y nos solucionen ese problema que tenemos ahora. Así como nos pusieron la luz hace 3 años atrás que la peleamos de nuevo y nos prometieron de que sí y salimos licitados", agrego.
"Hay niños, hay ancianos, hace frío, es una realidad, no estamos pidiendo nada de otro mundo, no queremos nada regalado", cerró Magalí.
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