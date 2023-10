Caos de tránsito: las organizaciones sociales vuelven a la calle

A partir de las nueve de la mañana, los integrantes de las organizaciones sociales de Neuquén se congregarán en el Monumento a San Martín para volver a marchar por el centro de la ciudad. Aunque todavía no fue confirmada la modalidad de protesta, se esperan complicaciones con el tránsito por una marcha que harán hacia Casa de Gobierno para reclamar por la falta de pago a los desocupados que prestan servicios en las obras públicas provinciales.

"No es un problema administrativo sino un problema político", afirmó Mauro y agregó que los integrantes de las organizaciones esperan por sus haberes de forma urgente. "Muchos compañeros tienen deudas que pagar", indicó.

Organizaciones Sociales cortan la Avenida Argentina (4).jpg Las organizaciones sociales cortarán el tránsito en Neuquén. Claudio Espinoza

"Por ley pueden pagar hasta el día 5", dijo Mauro y agregó que, ante el atraso, decidieron volver a las calles, en una medida que pensaron que no iban a realizar este mes. "Esperábamos que no sucediera, nos agarró de imprevisto, por eso sólo organizamos para concentrarnos a las 9 de la mañana pero todavía no se definió la metodología de protesta", indicó.

Agregó que la falta de pago afecta no sólo a los desocupados que prestan servicios en las obras públicas de la provincia, y que accedieron a estas oportunidades laborales después de un extendido acampe que bloqueó el tránsito sobre la Avenida Argentina durante varios días. Además, el resto de los beneficiarios de planes sociales, que accedieron por sus condiciones de vulnerabilidad, siguen esperando que lleguen sus depósitos.

"Con el convenio de obras, está firmada una adenda la semana pasada, hasta diciembre está garantizado", dijo Mauro y agregó que todavía no hay definiciones sobre el futuro de este acuerdo una vez que cambie la gestión en el Poder Ejecutivo provincial. "Después del 22 de octubre vamos a tener una reunión con funcionarios de la nueva gestión", aclaró.

"Esperábamos que esto no sucediera, nos agarró de imprevisto, porque no son sólo los de las organizaciones sino todos los beneficiarios de los planes sociales, son un montón de personas que no van a cobrar", cerró.