Cayó en un bache y necesita juntar un millón y medio de pesos para la cirugía

"Yo soy re laburante, pero vivo el día a día y no tengo un millón de pesos en mi cuenta bancaria. Por eso, si me ayudan, me comprometo a reembolsar el dinero. Capaz que no puedo hacerlo el mes que viene, y me llevará más tiempo. Pero, al que me pida se lo voy a devolver", manifestó.

Cualquier contribución es bienvenida, por pequeña que sea. Y los que desean recibir un reembolso por la ayuda que realizan, tienen que mandarle el comprobante de depósito.

Ante cualquier inquietud o consulta, se pueden comunicar con esta mamá al número de teléfono 299 5098393.

En tanto, se proporcionan los datos de su cuenta bancaria para hacer los aportes, sumado a otras campañas solidarias que están encarando amigos y conocidos para llegar al millón y medio de pesos.

Más allá de la cirugía, Ignacio va a necesitar una gran cantidad de crema Platsul, Dermaglós A y protector solar, durante bastante tiempo, ya que al menor contacto con el sol todas las marcas pueden quedar de forma permanente.