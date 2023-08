En diálogo con LMNeuquén , el vecino aseguró que se trata de un plan de viviendas que fue entregado en 2019 y que muchas de las casas todavía están vacías. Por eso, decidió ocupar una casa en desuso "de manera pacífica" el pasado miércoles 23. "No tuve respuesta del Municipio y el sábado se acercan desde Desarrollo Social con un psicólogo, de Fiscalía y de la Defensoría del Niño", señaló. Aunque no obtuvo respuestas sobre su situación habitacional, el hombre accedió a enviar a sus hijos a la escuela.

"Me dijeron que era mi responsabilidad, los mandé a la escuela el lunes y después me impidieron que mis hijos vuelvan a la vivienda", dijo. "Es muy doloroso lo que hicieron porque yo cumplí mi rol de padre y me impiden que mis hijos ingresen a la vivienda que estoy ocupando pacíficamente", expresó sobre la situación que lo mantiene alejado de sus dos hijos mayores, que no tienen permitido acercarse a un radio de 25 metros del domicilio. Así, solicitó la ayuda de una hermana, que cuida a sus hijos mayores y los acerca al radio permitido para que puedan ver a sus padres.